Qualità made in Italy per la tua cucina: il ceppo da cinque coltelli essenziali scontato del 15%

Fai spazio nella tua cucina a un accessorio di grande valore, a un prezzo scontato. Il ceppo coltelli Leck di Sanelli è una soluzione completa per chi cerca affidabilità, precisione e materiali di alto livello: un set che unisce la tradizione della coltelleria italiana all’innovazione tecnica, oggi disponibile in offerta 145,19 euro, con un ribasso del 15%.

Ceppo coltelli Leck Sanelli: sintesi tra funzionalità e design

Ciò che contraddistingue la linea Sanelli è il manico ergonomico brevettato, realizzato con doppia stampatura e finitura antiscivolo. La tecnologia Biomaster integrata nella superficie del manico garantisce una protezione antibatterica costante, rendendo il lavoro in cucina più sicuro e igienico. L’impugnatura solida permette inoltre di affrontare senza fatica anche i tagli più impegnativi.

Il ceppo offre una selezione di cinque coltelli professionali: un coltello da arrosto da 24 cm, progettato per tagli precisi e netti su carni di varia consistenza; un coltello da pane della stessa lunghezza, dotato di lama seghettata per una resa efficace su croste dure; un coltello disosso da 16 cm, adatto a lavorazioni accurate su carni e pesce; un coltello multiuso da 18 cm, versatile nelle operazioni quotidiane; e uno spelucchino da 10 cm, pensato per le lavorazioni più delicate su frutta e verdura.

Le lame sono realizzate in acciaio professionale a sezione conica, una scelta che assicura robustezza, flessibilità e un taglio netto e duraturo. Un dettaglio che riduce la necessità di affilature frequenti e garantisce una lunga vita al set. Il ceppo in legno massello non solo protegge le lame, ma si presenta anche come un complemento d’arredo dal design sobrio e dai colori che richiamano la tradizione italiana.

Il blocco è compatto e ben organizzato: i coltelli sono disposti in modo ordinato, sempre a portata di mano, senza occupare troppo spazio sul piano di lavoro. Tutto il set è prodotto in Italia, garanzia di qualità nelle finiture e nei materiali.

Il ceppo coltelli Leck di Sanelli è un’ottima scelta per chi vuole dotarsi di strumenti solidi, sicuri e progettati per durare. Si presta anche a ottima idea regalo: l’ideale per chi pensa già al Natale. La combinazione di funzionalità, estetica e affidabilità, frutto della lunga esperienza Sanelli, fa il resto: acquista ora il ceppo scontato del 15%.

