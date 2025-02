Qualità e convenienza in un unico smartphone: HONOR X8b, affrettati prima che l’offerta scada

HONOR X8b è uno smartphone Android che vanta prestazioni interessanti, ha un design elegante e un comparto fotografico avanzato. Con 8 GB di RAM, 256 GB di storage, un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e una fotocamera principale da 108 Megapixel, è perfetto per chi cerca un telefono affidabile a un prezzo accessibile.

Oggi lo trovi su Amazon a soli 169,99€, con il 6% di sconto, un’offerta da non perdere per chi vuole un telefono moderno e potente a un prezzo vantaggioso.

HONOR X8b: smartphone potente e conveniente in offerta su Amazon

HONOR X8b è dotato di un ampio display AMOLED da 6,7 pollici, che offre colori vividi, neri profondi e una luminosità eccellente. Grazie alla risoluzione FHD+, i contenuti risultano nitidi e dettagliati, rendendo questo smartphone perfetto per streaming, social media e gaming.

Al suo interno troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680, un chipset ottimizzato per il risparmio energetico, che assicura prestazioni fluide in ogni utilizzo, dal multitasking ai giochi leggeri.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio a sufficienza per app, foto e video, senza doverti preoccupare di cancellare file o ricorrere a schede di memoria esterne.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza dell’HONOR X8b, con un sensore principale da 108MP, che garantisce:

Foto dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione.

anche in condizioni di scarsa illuminazione. Modalità ritratto migliorata , per effetti bokeh più realistici.

, per effetti bokeh più realistici. Fotocamera frontale da 50MP, perfetta per selfie ad alta risoluzione e videochiamate nitide.

Grazie alla batteria da 4500 mAh, l’HONOR X8b assicura un’intera giornata di utilizzo senza problemi. Il supporto alla ricarica rapida permette di ottenere ore di autonomia con pochi minuti di carica, perfetto per chi è sempre in movimento.

Questo modello supporta il Dual SIM, ideale per chi viaggia spesso o utilizza due numeri di telefono. Con NFC integrato, è possibile effettuare pagamenti contactless direttamente con il telefono, mentre Android 13 offre un’esperienza aggiornata e fluida, con miglioramenti nella sicurezza e nella personalizzazione. Prendilo adesso; è in offerta su Amazon a soli 169,99€, con il 6% di sconto, un prezzo eccezionale per un dispositivo con caratteristiche da fascia alta.