Qualità, comfort e prezzo contenuto: il mix perfetto delle cuffie wireless JBL Tune 520BT

Le cuffie wireless sono diventate un accessorio indispensabile per tutti quegli utenti che desiderano godersi musica e podcast senza l'ingombro di fastidiosi cavi.

Basta abbinarle a smartphone, tablet e notebook per immergersi nel mondo delle sette note, ma quale scegliere? Oggi, per chiunque punti al rapporto qualità-prezzo, le JBL Tune 520BT sono una più che valida soluzione, offrendo un suono potente, una lunga durata della batteria (fino a 57 ore) e un design confortevole e leggero. Il costo è di 45,89 euro, grazie allo sconto Amazon del 24%.

Potenti, comode e con un'autonomia pazzesca: le JBL Tune 520BT sono le cuffie Bluetooth da acquistare

Le Tune 520BT sono cuffie wireless con caratteristiche in linea con le richieste degli utenti più esigenti, pur non appartenendo alla categoria "top di gamma".

Il suono JBL Pure Bass, ad esempio, si fa apprezzare per la sua potenza e profondità, facendo emergere i dettagli in brani di qualsiasi genere, dal pop al rock, passando per il jazz.

In ogni caso, è possibile calibrare l'equalizzazione in base alle proprie preferenze, tramite l'app gratuita per smartphone JBL Headphones. E tutto questo garantendo un'autonomia che supera le 55 ore con un utilizzo tipico.

Solo musica (e contenuti simili, come podcast e video)? No, le cuffie di JBL all'occorrenza possono essere utilizzate anche per le chiamate in arrivo sullo smartphone.

In questo caso, il protagonista è il microfono integrato Voice Aware, che assicura chiamate nitide e chiare consentendo all'utente di sentire anche la propria voce. In altri termini, si evita di dover urlare per ascoltarsi, vantaggio molto comodo in qualsiasi contesto, da quello domestico a quello dello spazio di lavoro condiviso.

Le cuffie si collegano a smartphone, tablet e computer sfruttando il Bluetooth 5.3, uno standard recente che si traduce in una connessione stabile e una trasmissione audio di alta qualità.

E a proposito di connettività, le JBL Tune 520BT supportano anche la connessione Multipoint, e questo significa che possono essere collegate anche a due dispositivi contemporaneamente, così da poter passare facilmente dall'uno all'altro.

Infine, importante è anche il comfort. Le Tune 520BT sono progettate per risultare comode anche dopo ore e ore di utilizzo. L'archetto regolabile è imbottito, così come sono imbottiti i cuscinetti auricolari, mentre il design pieghevole permette di riporle nella borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio.