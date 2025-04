Pulizie di casa senza sforzo con l’aspirapolvere senza fili di YISORA, oggi in super offerta su Amazon

Pulire casa non è mai stato così pratico: l'aspirapolvere senza fili YISORA, proposto a un prezzo competitivo di 85,49€, combina efficienza e versatilità per semplificare le attività quotidiane. Con una struttura leggera da soli 1,8 kg e un motore potente, questo dispositivo si posiziona tra le soluzioni più interessanti per chi cerca un elettrodomestico affidabile e facile da manovrare. Ricorda di spuntare il coupon del 5% al checkout.

Aspirapolvere senza fili di YISORA: best buy su Amazon

Al centro della tecnologia di YISORA troviamo un motore brushless da 175 W, capace di raggiungere una velocità di 37.000 giri al minuto. Questo consente di generare una potenza aspirante di 25.000 Pa, ideale per rimuovere anche lo sporco più ostinato su tappeti e superfici dure. L'autonomia è garantita da una batteria da 2200 mAh a 6 celle, che offre fino a 50 minuti di utilizzo continuo in modalità standard, riducendo al minimo le interruzioni per la ricarica.

La testina principale, dotata di un rullo a V (24x10 cm), si distingue per la capacità di ridurre al minimo l'aggrovigliamento di capelli, un problema comune con molti aspirapolvere. Inoltre, i quattro LED integrati garantiscono un'illuminazione efficace nelle aree più buie, come sotto i mobili o i letti. La manovrabilità è ottimizzata dalla possibilità di ruotare la testina di 180° lateralmente e 90° verticalmente, offrendo un controllo eccellente durante l'uso.

Un aspetto distintivo è la configurazione 6-in-1, che rende questo aspirapolvere estremamente versatile. Le tre spazzole intercambiabili incluse possono essere combinate in diverse configurazioni, adattandosi a una vasta gamma di esigenze: dalla pulizia dei pavimenti a quella di imbottiti, angoli difficili o persino interni di automobili. Il tubo estensibile, regolabile tra 80 e 105 cm, aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, migliorando l'ergonomia e la comodità d'uso.

Un altro punto di forza è il sistema di filtrazione ciclonica a cinque stadi, che cattura il 99,99% delle particelle microscopiche, inclusi allergeni e polveri sottili. Questo non solo migliora la qualità dell'aria in casa, ma rende l'aspirapolvere adatto anche a chi soffre di allergie. Il contenitore della polvere, con una capacità di 0,8 litri, si svuota facilmente, mentre i filtri sono lavabili per una manutenzione più semplice e duratura.

Questo aspirapolvere rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo che unisca prestazioni elevate, flessibilità e convenienza. Acquistalo adesso su Amazon a soli 85,49€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

