Pulizia totale ovunque con l’idropulitrice 6-in-1, senza fili e super tecnologia: oggi in offerta a tempo

Scopri come la versatilità di questa idropulitrice può rivoluzionare le tue pulizie domestiche. Si tratta di un dispositivo pensato per offrire una soluzione pratica ed efficace a chi cerca un metodo di pulizia che coniughi potenza e libertà d'uso. La proposta di BULLA, con il suo modello a batteria 6 in 1, punta a semplificare le operazioni quotidiane, grazie a caratteristiche tecniche avanzate e un design orientato alla praticità.

L’idropulitrice perfetta per rendere la tua casa un gioiello

Disponibile a un prezzo di 66,48 euro, questa idropulitrice si presenta con una dotazione completa e specifiche che la rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi.

Il cuore del dispositivo è un motore senza spazzole in rame puro, che garantisce una maggiore durata e un'efficienza superiore. Alimentata da due batterie al litio da 21V e 4000mAh ciascuna, offre la libertà di utilizzo in ambienti senza accesso diretto alla rete elettrica, un aspetto particolarmente utile per le attività all'aperto.

Oltre alla pulizia, la versatilità del prodotto si estende a funzioni meno convenzionali. Regolando la pressione, può essere utilizzata per lavare delicatamente gli animali domestici o come sistema di irrigazione per piante e prati. Questa multifunzionalità la rende una scelta ecosostenibile e pratica per chi desidera un dispositivo capace di rispondere a diverse esigenze.

Un elemento distintivo è l'ugello regolabile, progettato per adattarsi a sei modalità di spruzzo diverse. Gli angoli disponibili (0°, 15°, 25°, 40°) e le opzioni doccia e alta pressione rendono questa idropulitrice adatta a pulire superfici come automobili, pavimenti, mobili da giardino e molto altro. Per i lavori più impegnativi, la bottiglia per schiuma inclusa nel kit consente di rimuovere facilmente lo sporco ostinato, migliorando ulteriormente l'efficacia del lavaggio.

Il pacchetto di vendita include tutti gli accessori necessari per iniziare subito: due batterie al litio, un adattatore, un tubo dell'acqua da 5 metri, una lancia con ugello regolabile, una bottiglia per schiuma, un filtro per l'acqua e una cassetta degli attrezzi per un trasporto agevole.

Un aspetto pratico è la possibilità di attingere acqua anche da fonti non pressurizzate, come secchi o serbatoi, rendendo il prodotto ancora più flessibile. Questa caratteristica, unita a un rapporto qualità-prezzo competitivo, ne fa una soluzione interessante per chi desidera un prodotto completo senza rinunciare alla convenienza. Acquista adesso l’idropulitrice di BULLA al prezzo speciale di soli 66,48€, IVA inclusa.

