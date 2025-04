Pulizia profonda e senza detersivi: la scopa a vapore Polti è tua con il 36% di sconto

Chi cerca una soluzione versatile ed efficace per la pulizia profonda della casa può approfittare dell'offerta su Amazon per la Polti Vaporetto SV440 Double, oggi proposta a 88,99€, IVA inclusa, con uno sconto del 36%. Si tratta di una scopa a vapore 2 in 1, progettata per igienizzare superfici e tessuti sfruttando la forza del vapore, senza l’uso di detergenti chimici.

Polti Vaporetto SV440 Double in offerta su Amazon: scopa a vapore 2 in 1 con accessori a 88,99€

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la doppia funzione: può essere utilizzata sia come scopa a vapore tradizionale per pavimenti e tappeti, sia come pulitore portatile per superfici verticali, piastrelle, vetri, tessuti d’arredo e sanitari. In entrambi i casi, il vapore erogato è in grado di eliminare fino al 99,9% di germi e batteri, rendendola perfetta anche per chi ha bambini piccoli o animali domestici.

Il serbatoio estraibile consente un facile riempimento sotto il rubinetto e offre un’autonomia sufficiente per sessioni di pulizia continue. Con una potenza massima di 1500 watt, il dispositivo è pronto all’uso in soli 15 secondi, un tempo estremamente competitivo nella sua categoria. Grazie al pratico cavo da 7,5 metri, è possibile muoversi agevolmente tra le stanze senza cambiare presa di corrente.

La confezione include 11 accessori, pensati per adattarsi a ogni tipo di superficie e per svolgere funzioni specifiche, come la pulizia delle fughe, dei fornelli, dei vetri o degli imbottiti. La presenza del deodorante Frescovapor, integrato nel sistema, consente inoltre di rilasciare un profumo fresco durante la pulizia, neutralizzando gli odori.

Con il suo design compatto, la Polti Vaporetto SV440 Double si rivela facile da riporre anche in spazi ridotti. È un dispositivo pensato per semplificare la routine domestica, rendendo la pulizia più rapida ed efficace, senza rinunciare all’igiene profonda del vapore. A soli 88,99€ non puoi lasciartela sfuggire, acquistala adesso.