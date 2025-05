Pulizia professionale a casa tua: approfitta dello sconto sull’idropulitrice più venduta del momento, risparmi il 22%

Per chi è alla ricerca di un'idropulitrice compatta e performante, il prodotto di Lavor One 120 rappresenta una scelta interessante, grazie al suo equilibrio tra dimensioni ridotte e capacità tecniche. In questo momento è disponibile su Amazon con uno sconto, al prezzo di 64,90 euro rispetto ai precedenti 86,90 euro. Un'opportunità da valutare per chi desidera un prodotto pratico e versatile.

L’idropulitrice che non ti aspetti: costa poco ma offre tanto

La Lavor One 120 si distingue per una combinazione di caratteristiche che la rendono adatta a diversi contesti domestici. Con una pressione massima di 120 bar, una portata di 330 litri/ora e una potenza di 1700 watt, questa macchina compatta si rivela efficace per pulire terrazze, mobili da esterno e automobili. Nonostante le sue elevate prestazioni, il peso contenuto di soli 5,6 kg e le dimensioni di 25 x 30 x 40 cm la rendono facilmente trasportabile e adatta anche a spazi limitati.

Progettata da Lavorwash, un'azienda con anni di esperienza nel settore, la One 120 è pensata per soddisfare sia gli utenti meno esperti sia quelli più esigenti. La robustezza dei materiali e l'alimentazione standard a 230 Volt garantiscono un'affidabilità duratura, un aspetto che rende questa idropulitrice un investimento intelligente per la cura degli spazi esterni.

Tra le caratteristiche più apprezzabili troviamo il diffusore integrato per detergenti e disinfettanti, che consente di trattare le superfici con facilità, aggiungendo un tocco di igiene alla pulizia. La dotazione di serie comprende una pistola con sistema di aggancio rapido, un tubo ad alta pressione da 3 metri e una lancia professionale, elementi che permettono di iniziare subito a utilizzare il prodotto appena tolto dalla confezione.

Se si considera che questo modello è presente sul mercato già da diversi anni, si comprende come la sua popolarità sia il risultato di un equilibrio ben calibrato tra prestazioni e praticità. È un prodotto che risponde alle esigenze di chi cerca soluzioni funzionali senza rinunciare alla qualità. Comprala oggi a soli 64,90€, IVA inclusa, su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.