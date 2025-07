Pulizia potente ovunque vuoi: idropulitrice portatile con 2 batterie oggi in offerta su Amazon

L’idropulitrice a batteria da 48V che ti proponiamo rappresenta una soluzione versatile e pratica per chi cerca un dispositivo affidabile per la pulizia esterna. Attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 62 euro, con uno sconto di 24 euro rispetto al listino, offre un equilibrio tra prestazioni elevate e portabilità.

L’idropulitrice a batteria da 48V che non ti aspetti

Questo modello si distingue per il motore in rame da 300 watt, che assicura una potenza costante con un consumo d'acqua ridotto, ideale per affrontare lo sporco più ostinato. L'autonomia è garantita da due batterie al litio da 15.000 mAh, che permettono sessioni di lavoro prolungate senza interruzioni. Grazie a questa configurazione, l'idropulitrice si adatta a diverse esigenze, dall'irrigazione delle piante alla pulizia di superfici esterne come biciclette, mobili da giardino e finestre.

Un punto di forza del dispositivo è la sua flessibilità d'uso, supportata da tre modalità di erogazione dell'acqua. Tra queste, la modalità a getto diretto ad alta pressione è perfetta per rimuovere sporco difficile, mentre l'ugello a ventaglio copre superfici più ampie in modo uniforme. Il sistema include un tubo lungo 5 metri, completo di connettore e cestello filtrante per eliminare impurità come fango, foglie e particelle.

La semplicità d'uso è un altro elemento chiave. L'interfaccia intuitiva permette anche ai meno esperti di utilizzare il dispositivo senza difficoltà.

Se stai cercando una soluzione che unisca efficienza, portabilità e convenienza, questa idropulitrice potrebbe essere la scelta giusta per te. Acquistala adesso su Amazon al prezzo speciale di soli 62 euro, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

