Pulizia impeccabile con l'aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL: oggi costa solo 89,99 euro

Il tuo aspirapolvere è poco pratico e maneggevole? Non ne puoi più di pulire la tua casa con una soluzione scomoda? Non preoccuparti perché oggi Amazon offre l'aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL senza sacco a un prezzo davvero speciale: l'offerta attualmente in corso sconta infatti il prezzo iniziale del 31% consentendoti di pagarlo solamente 89,99 euro.

Rowenta Compact Power XXL: pratico e leggero

Avere a disposizione un aspirapolvere pratico e leggero da trasportare tra le diverse stanze del proprio appartamento è certamente un vantaggio. L'aspirapolvere a traino senza sacco da 550 W del marchio Rowenta dispone di un contenitore per la polvere con capacità da 2,5 Litri. Una caratteristica che rende il Compact Power XXL perfetto anche per coloro che sono alla ricerca di una soluzione per spazi più ampi.

Inoltre, l'utilizzo diventa davvero semplice grazie alla presenza del tubo telescopico flessibile e intuitivo. Ciò consente infatti all'utente di portare a termine la pulizia del pavimento in tempi nettamente più brevi ma, soprattutto, in modo semplice e senza sforzi eccessivi. Naturalmente anche la progettazione del contenitore della polvere è stata effettuata per rispondere alle esigenze degli utenti rendendo il processo di svuotamento semplice e rapido.

Non manca un cavo lungo 8,8 metri per consentirti di muoverti tra le varie stanze senza problemi, ma non solo. Per migliorare l'esperienza d'uso il produttore ha deciso di offrire una spazzola di aspirazione ad alta efficienza così come la spazzola Easy Brush integrata per pulire anche superfici delicate o mobili.

Oggi hai un'opportunità fantastica grazie allo sconto offerto da Amazon su questo prodotto. Non dimenticare che la presenza del motore Effitech ottimizza la pulizia su pavimenti duri, assicurando un ambiente domestico con una pulizia impeccabile. Approfitta subito della promozione acquistando questo aspirapolvere a traino senza sacco a soli 86,99 euro.