Pulito in giardino senza sforzo: soffiatore leggero a 6 velocità, oggi in offerta lampo

Il soffiatore a batteria di PULITUO rappresenta una soluzione versatile e pratica per la pulizia degli spazi esterni e non solo. Proposto su Amazon al prezzo di 68,39 euro, attualmente beneficia di uno sconto del 5%, un'opportunità interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e multifunzionale.

Il soffiatore perfetto per la pulizia del tuo giardino

Tra i suoi punti di forza spicca il potente motore brushless, progettato per generare un flusso d'aria che raggiunge fino a 124 MPH di velocità e un volume massimo di 165 CFM. Questo risultato è reso possibile dalla tecnologia avanzata della turbina, che garantisce prestazioni elevate anche nelle situazioni più impegnative. Inoltre, l'alimentazione tramite batteria agli ioni di litio elimina la necessità di cavi o carburanti, offrendo un'autonomia che si traduce in una maggiore libertà di movimento.

Grazie alle sei modalità di velocità, è possibile regolare la potenza del flusso d'aria in base al tipo di superficie da trattare. Le due bocchette incluse, una piatta e una curva piatta, permettono di raggiungere anche gli angoli più difficili, rendendo il dispositivo ideale per la rimozione di foglie in giardino, polvere su terrazzi o detriti accumulati in aree difficili da pulire, come il vano motore di un'auto.

Particolare attenzione è stata dedicata all'ergonomia. Con un peso di soli 1,9 kg, un'impugnatura confortevole e un interruttore autobloccante, è facile da maneggiare e non affatica durante l'uso prolungato. Il montaggio intuitivo e le dimensioni compatte completano il quadro di un prodotto progettato per offrire praticità e semplicità d'uso.

La confezione del soffiatore include un kit completo che comprende: il dispositivo 2-in-1 (utilizzabile anche come aspirapolvere senza fili), una batteria da 2.0Ah, due tipologie di bocchette, un adattatore per ruote, un caricatore, un tubo corto rotondo e il manuale di istruzioni. Acquista oggi il soffiatore di PULITUO al prezzo speciale di soli 68,39 euro su Amazon, IVA inclusa.

