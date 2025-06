Pulisci tutto con l’idropulitrice più venduta del momento: è in sconto su Amazon e costa pochissimo

Proposto a 75,99 euro, rispetto al prezzo originale di 79,99 euro, questo strumento si presenta come una soluzione versatile per chi cerca efficienza e libertà di movimento nelle operazioni di pulizia. Di fatto, l’idropulitrice a batteria di Gisam è una scelta che combina maneggevolezza e prestazioni elevate, adatta sia per gli ambienti domestici che per utilizzi in esterni.

Compra subito l’idropulitrice più apprezzata del momento

Uno degli aspetti più rilevanti di questo dispositivo è l’autonomia. Dotata di due batterie al litio da 3 Ah, garantisce fino a 45 minuti di utilizzo continuo per ciascuna batteria, quando impostata su bassa pressione. La ricarica completa richiede circa 4-5 ore. La caratteristica che la distingue maggiormente è la libertà dai cavi, permettendo di operare praticamente ovunque: dal giardino di casa al campeggio, fino all’utilizzo su imbarcazioni.

La versatilità di questa idropulitrice è ulteriormente arricchita dalla possibilità di utilizzare diverse fonti d’acqua. Grazie al filtro incluso, è possibile attingere acqua non solo dall’acquedotto, ma anche da fiumi, secchi o serbatoi, eliminando impurità come sabbia e fango.

In termini di prestazioni, il dispositivo offre due livelli di pressione: 9 bar per superfici più delicate e 35 bar per affrontare lo sporco più ostinato. Non di meno, grazie ai vari ugelli forniti, si possono ottenere fino a sette diverse modalità di spruzzo, per soddisfare le più diverse esigenze di pulizia.

La confezione comprende:

L’idropulitrice principale

Un ugello multifunzione 6 in 1

Un ugello rotante

Un ugello per schiuma

Una prolunga

Un connettore

Un tubo flessibile da 5 metri

Un filtro

Un caricabatterie

Due batterie da 3 Ah

Il manuale di istruzioni.

Per chi è alla ricerca di una soluzione di pulizia efficiente e pratica, capace di adattarsi a contesti differenti, l’ ​​​​​​idropulitrice di Gisam rappresenta un’opzione interessante. Grazie alla promozione attuale, costa soltanto 75,99€ e si presenta come un investimento vantaggioso per migliorare le operazioni di pulizia quotidiane, sia in casa che all’aperto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.