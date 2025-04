Pulisci la tua casa senza fatica con il robot aspirapolvere OKP K5B: su Amazon a un prezzo SUPER competitivo

Il robot aspirapolvere OKP K5B si presenta come una soluzione interessante per chi desidera migliorare la gestione delle pulizie domestiche senza dover spendere una fortuna. Proposto a un prezzo promozionale di 99,99€ rispetto al listino originale di 219,99 €, questo dispositivo unisce funzionalità avanzate a un design compatto e pratico, ideale per ogni ambiente della casa.

Una delle prime caratteristiche che colpiscono dell’OKP K5B è il suo design ultra sottile, con un’altezza di soli 7,7 cm e un diametro di 28 cm, che gli consente di muoversi agilmente anche sotto mobili bassi o in spazi ristretti. La potenza di aspirazione di 2500 Pa garantisce risultati ottimali, sia su pavimenti duri che su tappeti a pelo corto. A ciò si aggiunge una porta di aspirazione antigroviglio, una vera salvezza per chi vive con animali domestici, poiché evita l'accumulo di peli e polvere.

Un altro aspetto da sottolineare è la sua doppia funzione: oltre all’aspirazione, il dispositivo offre anche il lavaggio dei pavimenti. Grazie al supporto magnetico per il mocio, è possibile utilizzare salviette monouso per una pulizia ancora più efficace. Questo sistema permette di raccogliere polvere e capelli senza disperderli nuovamente nell’ambiente, rendendo l’OKP K5B un alleato prezioso per chi soffre di allergie o desidera un ambiente sempre impeccabile.

Dal punto di vista tecnologico, il robot è dotato di un sistema di navigazione avanzato, capace di riconoscere e aggirare ostacoli come scale o pareti bianche. La connessione Wi-Fi integrata permette il controllo tramite l’app dedicata OKP o attraverso comandi vocali, compatibili con Alexa e Google Assistant. Questa integrazione semplifica ulteriormente l’utilizzo quotidiano, rendendo possibile avviare o programmare le pulizie anche a distanza.

Per quanto riguarda l’autonomia, l’OKP K5B dispone di una batteria da 2000 mAh, che assicura fino a 120 minuti di funzionamento in modalità silenziosa. Questo significa che il robot può coprire una superficie di circa 125 metri quadrati con una sola carica. Al termine del ciclo di pulizia o quando la batteria è scarica, il dispositivo torna automaticamente alla base di ricarica, eliminando qualsiasi preoccupazione per l’utente.

Il robot aspirapolvere OKP K5B rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo versatile e tecnologicamente avanzato, capace di semplificare le pulizie quotidiane senza gravare sul bilancio familiare. Con il suo prezzo competitivo di soli 99,99€ e le sue funzionalità premium, è un prodotto che non sottovalutare.

