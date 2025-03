Pulisce a fondo e si adatta alla casa: il Narwal Freo Z Ultra è il robot ideale per chi vuole tutto in uno

Nel mondo dei robot aspirapolvere, il Narwal Freo Z Ultra si posiziona come una delle soluzioni più evolute per la pulizia domestica. Grazie alle offerte di primavera su Amazon, oggi puoi portarlo a casa a 799,00€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione interessante per chi cerca un dispositivo completo, dotato di tecnologie intelligenti e prestazioni elevate.

Narwal Freo Z Ultra in offerta su Amazon: il robot aspirapolvere da comprare oggi a 799€

Il cuore di questo robot è rappresentato dai due processori AI, progettati per gestire in modo efficiente ogni fase del ciclo di pulizia. Il sistema Twin AI Dodge consente di evitare con precisione ostacoli come cavi, mobili o oggetti dimenticati sul pavimento.

Questo significa meno interruzioni, meno interventi manuali e una pulizia davvero autonoma.

Il motore di aspirazione sviluppa una potenza impressionante di 12.000 Pa, in grado di sollevare polvere, peli di animali e detriti anche dalle superfici più difficili.

L’efficacia è aumentata dalla spazzola a rullo avvolgente Anti-pelo 2.0, che evita l’aggrovigliamento dei capelli e rende la manutenzione molto più semplice. Il risultato è una pulizia profonda, sia su pavimenti duri che sui tappeti.

Il Narwal Freo Z Ultra non si limita ad aspirare, ma lava anche i pavimenti, distinguendosi per la precisione e la distribuzione uniforme dell’acqua. I sensori intelligenti regolano il flusso in base al tipo di superficie, evitando eccessi e garantendo asciugature rapide. È un sistema efficace per rimuovere lo sporco quotidiano, le macchie leggere e mantenere gli ambienti freschi ogni giorno.

L’interfaccia è intuitiva e completamente gestibile tramite app. Puoi programmare gli orari di pulizia, selezionare le stanze, creare zone da escludere e controllare l’avanzamento in tempo reale. L’integrazione con assistenti vocali rende ancora più semplice l’utilizzo quotidiano, anche con i comandi a distanza.

Cosa aspetti? Con lo sconto dell’11%, puoi acquistarlo a soli 799,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, approfittando delle offerte di primavera. Un prezzo importante, ma giustificato dalla qualità dell’hardware, dall’intelligenza del software e dall’efficienza della pulizia quotidiana.