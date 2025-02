Proteggi la tua casa da intrusi e malintenzionati con la telecamera di sorveglianza YI Pro WiFi 2K e risparmia il 10% con l’offerta su Amazon

La sicurezza domestica è una priorità per dormire sonni tranquilli, e con il kit che ti proponiamo su Amazon oggi comprendente due telecamere di sorveglianza YI Pro, puoi monitorare la tua casa in alta definizione senza spendere una fortuna. Questo pacchetto comprende due prodotti aventi una risoluzione 2K (3MP) che garantiscono immagini nitide e dettagliate, perfette per monitorare interni, bambini, animali domestici o ingressi. Oltre alla visione notturna avanzata, il sistema integra il rilevamento intelligente del movimento per persone e animali, che invia notifiche push in tempo reale, evitando falsi allarmi. Inoltre, le telecamere sono compatibili con Alexa e Google Assistant, permettendo il controllo vocale per una gestione ancora più comoda.

Attualmente, il bundle da due Yi Pro è in offerta su Amazon a soli 35,99€, con uno sconto del 10%, disponibile per un tempo limitato.

Due telecamere YI Pro Wi-Fi 2K in offerta su Amazon

Le due telecamere YI Pro con modem Wi-Fi e risoluzione 2K registrano video in risoluzione 2K grazie al sensore da 3 Megapixel, offrendo immagini più chiare e dettagli più definiti rispetto ai modelli Full HD. Così facendo il software è in grado di identificare volti, oggetti e movimenti con maggiore precisione; si tratta di un sistema perfetto per la videosorveglianza domestica o d’ufficio.

La visione notturna assicura un monitoraggio efficace anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie ai sensori a infrarossi che migliorano la visibilità nelle ore notturne senza bisogno di luci aggiuntive. Uno dei punti di forza di questo kit è il sistema di rilevamento di nuova generazione, che distingue tra movimenti umani e quelli di animali domestici, riducendo il numero di notifiche inutili.

Quando viene rilevato un movimento sospetto, il sistema invia notifiche in tempo reale allo smartphone tramite l’app YI Home, permettendo di verificare immediatamente cosa sta accadendo e, se necessario, intervenire.

Non di meno, le due videocamere sono dotate di un sistema audio bidirezionale, che consente non solo di ascoltare ciò che accade in casa, ma anche di parlare attraverso la telecamera. Questa funzione è particolarmente utile per tranquillizzare i bambini, interagire con gli animali domestici o avvisare eventuali intrusi, aumentando il livello di sicurezza dell’abitazione. Grazie all’integrazione con Alexa e Google Assistant, le YI Pro possono essere controllate direttamente con la voce. Basterà chiedere ad Alexa o a Google di mostrare la telecamera su uno smart display compatibile, come Echo Show o Google Nest Hub, per avere un controllo immediato dell’ambiente monitorato.

Per la memorizzazione dei video, il sistema supporta sia schede microSD che l’archiviazione su cloud. Grazie all’offerta su Amazon a soli 35,99€, con uno sconto del 10% per un tempo limitato, questo kit è un best buy senza eguali. Corri a prenderlo adesso, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.