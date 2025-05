Proteggi la tua casa con la telecamera che traccia ogni movimento: offerta a tempo

La telecamera EZVIZ C6N si propone come una soluzione versatile e conveniente per migliorare la sicurezza domestica. Disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 24,65 euro, questa videocamera rappresenta un equilibrio tra funzionalità avanzate e accessibilità economica.

Telecamera da interni EZVIZ in offerta su Amazon

Il dispositivo offre una risoluzione Full HD 1080p, garantendo immagini nitide e dettagliate in ogni momento della giornata. Un aspetto distintivo è la capacità di copertura a 360 gradi, grazie a una rotazione completa che elimina gli angoli ciechi, ideale per il monitoraggio di spazi interni. Per la visione notturna, la tecnologia Smart IR assicura un'illuminazione ottimale fino a 10 metri, adattandosi automaticamente alle condizioni di luce per evitare sovraesposizioni.

Uno dei punti di forza della EZVIZ C6N è l'integrazione dell'intelligenza artificiale. La funzione Smart Tracking rileva i movimenti e segue i soggetti in tempo reale, inviando notifiche istantanee al proprio smartphone. Questo si combina con l'audio bidirezionale, che consente di comunicare attraverso la telecamera, utile sia per interagire con i familiari che per dissuadere eventuali intrusi.

La compatibilità con le reti Wi-Fi a 2,4 GHz e l'integrazione con piattaforme smart home come Amazon Alexa e IFTTT rendono la C6N una scelta adatta per chi cerca un dispositivo connesso e versatile. Per l'archiviazione, è possibile optare per schede MicroSD fino a 256GB o per il servizio cloud di EZVIZ, offrendo flessibilità nella gestione delle registrazioni.

Con il suo mix di tecnologie avanzate e facilità d'uso, la EZVIZ C6N rappresenta una scelta interessante per chi desidera migliorare la sicurezza della propria abitazione senza affrontare spese eccessive. Acquistala adesso a soli 24,65 euro su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.