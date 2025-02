Proteggi la tua auto anche da lontano: Dash Cam 4K migliora la sicurezza

Aumenta la tua sicurezza alla guida con la Dash Cam GKU 4K, oggi in offerta speciale su Amazon a soli 79,99€ grazie al 20% di sconto.

Una piccola ma fondamentale alleata che supervisionerà la tua guida e tutti gli eventi che accadono sia quando sei in auto che quando sei lontano, grazie alla funzione Monitor di Parcheggio. Ordinala oggi stesso per averla a casa tua in meno di 24h con la consegna veloce Amazon Prime: scopri le caratteristiche che ti faranno innamorare.

Con la doppia telecamera hai una copertura completa e una risoluzione altissima

Con immagini nitide e dettagliate, la qualità della Dash Cam GKU 4K Ultra HD non ha davvero eguali. Può facilmente catturare targhe e dettagli stradali, aiutarti a ricostruire incidenti o controversie, grazie soprattutto alla doppia telecamera con obiettivo anteriore grandangolare da 170° e alla telecamera posteriore. Questo ti consente di avere una copertura molto ampia della strada, riducendo drasticamente i punti ciechi e, di conseguenza, aumentando la tua e la altrui sicurezza.

Il GPS integrato ti aiuta a tenere traccia della posizione, della direzione e della velocità di marcia, tutti dati fondamentali per riepilogare dinamiche di incidenti o di altri eventi, soprattutto in caso di controversie legali. Ma la vera chicca è il monitor di parcheggio 24 ore su 24, che assicura che la tua auto sia protetta anche quando ferma - grazie al sensore G che rivela urti o movimenti sospetti, avviando automaticamente la registrazione.

Completa un'offerta già pazzesca la presenza di un grande schermo IPS da 1,5 pollici e la visione notturna avanzata con la tecnologia WDR, perfetta in caso di scarsa illuminazione. Con la scheda microSD da 64GB inclusa, poi, hai davvero tutto ciò che desideri.

Cosa aspetti? Corri su Amazon e approfitta dell'offerta lampo del 20% di sconto per la Dash Cam GKU 4K a soli 79,99€.