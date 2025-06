Proteggi la tua auto 24/7: la dash cam 2K con monitoraggio parcheggio è scontata

Una dash cam in auto è sempre utile. Specialmente se offre diverse funzionalità aggiuntive, oltre alla registrazione video. La dash cam Avylet A1 è anche in promozione: è infatti disponibile con uno sconto interessante del 20%, che riduce il prezzo a 39,99€ rispetto al listino originale di 49,99€.

Non solo in strada: ti protegge anche quando sei parcheggiato

Il cuore tecnologico di questa dash cam è rappresentato dalla risoluzione 2K, in grado di catturare dettagli nitidi e precisi, anche in condizioni di luce difficili. Il campo visivo ultralargo di 170° consente di monitorare ampie porzioni di strada, riducendo al minimo i punti ciechi. Grazie alla tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) e all’apertura focale F1.6, le riprese risultano ottimizzate per ogni scenario, dal giorno alla notte.

Uno dei punti di forza del dispositivo è la connettività Wi-Fi integrata, che, attraverso l’applicazione dedicata Avylet, permette una gestione completa direttamente dallo smartphone. Gli utenti possono visualizzare i filmati in tempo reale, modificare le impostazioni e scaricare i video senza dover ricorrere a cavi o dispositivi aggiuntivi. Un approccio pratico che semplifica l’utilizzo quotidiano.

La dash cam può essere ulteriormente potenziata grazie a accessori opzionali. Tra questi, un modulo GPS per registrare posizione, velocità e orario, e un kit per il monitoraggio continuo del parcheggio. Quest’ultimo include funzionalità come il rilevamento dei movimenti e la registrazione time-lapse, ideali per proteggere il veicolo anche quando è incustodito. Inoltre, la scelta di utilizzare supercondensatori al posto delle batterie tradizionali garantisce una maggiore affidabilità, soprattutto in condizioni climatiche estreme.

Dal punto di vista del design, la dash cam Avylet A1 è progettata per essere discreta e facile da installare. Il corpo compatto si posiziona comodamente dietro il retrovisore, mentre lo schermo IPS da 1,5 pollici offre un’interfaccia intuitiva e chiara. Sul fronte della sicurezza, la registrazione in loop assicura che lo spazio di archiviazione venga gestito in modo efficiente, eliminando automaticamente i video meno recenti. In caso di incidente, il sensore G integrato protegge i file più importanti, evitando che vengano sovrascritti.

Per chi cerca una dash cam affidabile e performante, la Avylet A1 rappresenta una scelta equilibrata tra qualità e convenienza. Acquistala ora in offerta a soli 39,99€ per migliorare la tua esperienza di guida, a un prezzo accessibile.

