Proteggi il parabrezza dal gelo invernale con questa copertura in doppia offerta Amazon

Siamo nel pieno della stagione invernale e se durante la notte sei costretto a lasciare la macchina fuori ti ritroverai ogni mattina con il problema del parabrezza ghiacciato da sbrinare: un inconveniente fastidioso che ti fa fare tardi oltre da non essere propriamente un'attività piacevole da svolgere nelle prime ore del giorno. Risolvi allora il problema alla radice con questa copertura in doppia offerta su Amazon: applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarla soltanto 7,25 euro.

Copertura per parabrezza: la usi per l'inverno, ma sarà utile anche in estate

Dato che siamo a gennaio naturalmente ti consigliamo di utilizzare questa copertura per proteggere il parabrezza del gelo della notte: viste le sue dimensioni di 210x120cm si adatta facilmente alla maggior parte delle auto proteggendo il vetro anteriore da gelo, neve e ghiaccio.

Si tratta comunque di un accessorio ideale per ogni stagione quindi, quando arriverà l'estate, potrai sfruttarlo anche per proteggere l'auto dal caldo di luglio e agosto. Inoltre, protegge contro polvere, foglie e altre intemperie che possono danneggiare o rovinare il parabrezza della tua auto.

La copertura è realizzata con materiali di alta qualità con un rivestimento in alluminio resistente, robusto e antistrappo mentre la parte posteriore è in cotone per essere delicata sul vetro. Una chicca sono i potenti magneti integrati che assicurano una aderenza perfetta al parabrezza, così che il telo non possa spostarsi neanche con il vento o un eventuale accumulo di neve.

Bastano quindi pochi secondi per posizionarla e altrettanti per rimuoverla: quando non la usi, puoi facilmente piegarla e riporla nel pratico astuccio incluso nella confezione.

Puoi dire addio alle lunghe attese per sbrinare il vetro: applica il coupon sconto e acquista questa copertura a soli 7,25 euro.