Prolunga con spina domestica ultra sottile: addio agli ingombri a soli 6,99 euro

Non ne puoi più di vedere sparse per case prolunghe e cavi per ogni prodotto tech che utilizzi giornalmente per portare a termine pratiche di lavoro o semplicemente per collegare un elettrodomestico? Oggi ti segnaliamo un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che Amazon sconta ulteriormente con un'offerta speciale. La Prolunga 3M FLAT del marchio Rosi oggi costa solamente 6,99 euro anziché 8,59 grazie a uno sconto del 19%.

Prolunga 3M Flat: la spina piatta che si adatta

Avere a disposizione un accessorio come la prolunga Flat del marchio Rosi è senza alcun dubbio un vantaggio non solo per questioni di spazio ma anche per quanto riguarda l'aspetto del design.

Non a caso, infatti, parliamo di una soluzione perfetta che può essere utilizzata in caso di spazi ridotti al minimo come, ad esempio, dietro una libreria o una classica scrivania. La prolunga Flat 3M realizzata dal marchio Rosi si contraddistingue dalle classiche soluzioni presenti sul mercato perché si tratta di una prolunga con spina domestica ultra sottile che, grazie a uno spessore di soli 6 mm. consente all'utente di dire addio a qualunque problema di ingombro dietro i mobili.

Acquistare una prolunga con spina domestica ultra sottile con spessore del tutto minimo offre vantaggi non del tutto scontati. Molte volte il posizionamento di un dispositivo dipende anche dallo spazio disponibile dietro a un mobile e, proprio per questo motivo, sono tanti gli utenti che hanno deciso di procedere con l'acquisto di questo prodotto.

Ricorda che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo e oggi Amazon lo rende ancora più speciale con uno sconto del 19% sul costo iniziale di listino. Puoi infatti approfittare della promozione pagandola solamente 6,99 euro anziché 8,59 e se sei un cliente Prime con abbonamento sottoscritto puoi riceverla a casa tua senza pagare costi di spedizione.