Progetti pronti a partire: trapano a doppia batteria con kit completo, oggi in offerta a tempo

Il trapano avvitatore di JYGMPRO si presenta come una soluzione ideale per chi cerca uno strumento affidabile e versatile per il bricolage o per lavori più impegnativi. Disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 44,84€, rispetto al prezzo originale di 90€, offre un mix convincente di prestazioni e funzionalità.

Il trapano avvitatore che non può mancare nel tuo garage

Uno degli aspetti più interessanti di questo avvitatore è la sua tripla modalità operativa, che consente di passare rapidamente tra avvitamento, foratura standard e foratura a percussione. Con una coppia massima di 42 Nm, è progettato per lavorare con materiali come legno, metallo e plastica, garantendo risultati di qualità. Inoltre, la confezione include due batterie al litio da 2,0 Ah, che assicurano un'autonomia sufficiente per lunghe sessioni di lavoro. La ricarica completa di ogni batteria richiede solo 90 minuti, con un pratico indicatore che segnala la carica residua.

Il sistema a doppia velocità variabile (0-550 RPM e 0-1850 RPM) e la frizione con 25 impostazioni di coppia permettono un controllo accurato, evitando danni ai materiali più delicati. Questa caratteristica, unita all'impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo, garantisce comfort e sicurezza anche durante un uso prolungato. Per lavorare in ambienti poco illuminati, è presente una luce LED integrata, mentre una clip da cintura facilita il trasporto dello strumento.

Un altro punto di forza del JYGMPRO 21V è il set di 30 accessori inclusi, che comprendono punte per diversi materiali, bit per cacciavite e un albero flessibile. Questi componenti rendono il trapano adatto a una vasta gamma di applicazioni, soddisfacendo sia gli hobbisti che i professionisti.

Il trapano avvitatore a batteria di JYGMPRO si trova in offerta su Amazon al prezzo speciale di soli 44,84€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.