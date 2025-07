Prime Day, ultimo giorno: le migliori offerte da non perdere!

L’ultimo giorno di Prime Day è qui: gli affari d’oro proposti da Amazon sono ormai agli sgoccioli, oggi è l’ultimissima occasione per portarsi a casa il meglio a prezzi scontati. Ma quali sono le promozioni migliori di questo Prime Day 2025, che non devi lasciarti assolutamente sfuggire prima che scada? Ecco le 5 offerte da non perdere, che stanno andando letteralmente a ruba.

Spazzolino elettrico Oral-B iO 3 – La tua igiene orale al primo posto

Per la pulizia quotidiana dei denti c’è lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3, uno tra i migliori della sua categoria. Il prezzo Prime Day è assolutamente imperdibile: parliamo di soli 56,99 euro, con uno sconto del 59% rispetto al prezzo di listino di 139,99 euro. Puoi averlo, praticamente, a meno di metà prezzo.

Quello proposto da Oral-B è più di uno spazzolino elettrico: ti permette, infatti, di tenere traccia delle tue abitudini tramite un sistema integrato e collegato a un’app dedicata. Presenti anche il sensore di pressione intelligente, tre modalità di funzionamento e il timer luminoso. Nella confezione troverai una testina di ricambio, una custodia da viaggio e un dentifricio specifico.

Piumini cattura polvere Swiffer Duster – Pulizie sempre perfette

Sempre alle prese con la polvere? Eliminala in una semplice passata con i piumini cattura polvere Swiffer Duster. La confezione da 63 pezzi è in offertissima per il Prime Day: potrai acquistarla a soli 25,99 euro, con uno sconto del 52%. Metà prezzo, per una confezione che durerà mesi.

Swiffer è un marchio ormai noto e i suoi piumini Swiffer Duster non sono da meno. Infatti, sono dotati di tecnologia Trap + Lock che permette di catturare efficacemente polvere, sporco e peli di animali. La confezione non include il manico, che è venduto separatamente. Ma se ne hai già uno a casa, sarà pienamente compatibile.

Rasoio elettrico impermeabile – Lo usi anche sotto la doccia

Questo rasoio elettrico, del marchio kensen, è una delle gemme nascoste di questo Prime Day: con la configurazione 2-in-1, è in grado di trattare qualsiasi zona del corpo, per una rasatura sempre efficace. È l’ultima occasione per acquistarlo a 33,65 euro, con il 15% di sconto.

Il dispositivo può essere utilizzato sia come rasoio elettrico, che come trimmer. Infatti, include diversi pettini che permettono di scegliere tra diverse lunghezze di taglio. Inoltre, grazie alla tecnologia wet & dry, può essere utilizzato sia a secco che sotto la doccia o con prodotti specifici.

Dash cam per auto – Il tuo occhio vigile sulla strada

Una dash cam è sempre utile in viaggio: con il suo occhio vigile, monitora qualsiasi cosa accada in strada. E, a volte, è stata fondamentale nella risoluzione di sinistri stradali. Oggi è l’ultima occasione per portarti a casa, in occasione del Prime Day, questo ottimo modello con risoluzione 4K al prezzo di 179,99 euro, con uno sconto del 19%.

Questa dash cam restituisce immagini nitide e dettagliate, sia di giorno che di notte. Tra i vantaggi, segnaliamo la presenza di GPS integrato e la modalità parcheggio intelligente, che attiva automaticamente il dispositivo in caso di movimenti sospetti.

Robot tosaerba con mappatura 3D – Taglia l’erba senza sforzi

È il robot tosaerba d’eccellenza, quello proposto da MOVA: un dispositivo che coniuga tecnologia di precisione a semplicità d’uso, con uno sconto sostanzioso di ben 100 euro in occasione del Prime Day: da 849 euro passa a 749 euro, con il 12% di sconto.

Se hai uno spazio verde, è l’ideale. La caratteristica principale di questo attrezzo è la totale assenza di fili perimetrali. Inoltre, sfrutta la tecnologia LiDAR 3D per analizzare l’ambiente e adattarsi a qualsiasi giardino. Puoi anche gestirlo comodamente da app.

Il Prime Day è ormai al termine: sfrutta questa ultima giornata per portarti a casa alcune tra le migliori offerte disponibili. Hai tempo fino a mezzanotte!