Prezzo irrisorio per lo smartphone Realme per social, streaming e foto

Ci sono utenti che non vedono l'ora di mettere le mani sull'ultimo top di gamma con un comparto fotografico di livello professionale e prestazioni fulminee che permettono di fare praticamente qualsiasi cosa. E poi ci sono quegli utenti che desiderano uno smartphone moderno, con performance affidabili per l'uso quotidiano, con un bel display e soprattutto dal prezzo contenuto. Molto contenuto.

Come ad esempio il realme Note 60, che con un ampio pannello a 90Hz, 6GB di RAM e una batteria da 5000mAh

Realme Note 60: l'entry-level che sorprende per fluidità e autonomia

Ciò che colpisce subito del realme Note 60 è il display (tenendo ovviamente conto del prezzo). Con una diagonale da 6.74 pollici, il pannello LCD HD+ garantisce una buona esperienza visiva, con colori vivaci e una fluidità davvero niente male grazie alla frequenza di aggiornamento di 90Hz. Da apprezzare anche la luminosità di picco di 560 nit, che garantisce una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole. In generale, la qualità dell'immagine risulta più che soddisfacente, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per la navigazione, i social e la visione di contenuti multimediali.

Dal punto di vista delle prestazioni, lo smartphone arriva con un chip octa-core, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, ovvero una configurazione che consente di gestire in maniera efficiente le attività quotidiane, dal multitasking alla navigazione web, fino alla riproduzione di video in streaming e giochi leggeri. Il sistema operativo è Android 14 e regala un'interfaccia pulita e intuitiva, con tutte le funzionalità tipiche degli smartphone di ultima generazione. E ovviamente tutti i servizi Google per un’esperienza completa, a partire dal Play Store.

Sul retro c'è spazio poi per una fotocamera da 32 megapixel che permette di scattare foto chiare e dettagliate in diverse condizioni di luce. Anche se non può competere con i top di gamma, la qualità degli scatti risulta più che adeguata per la fascia di prezzo. Funzionalità avanzate come la modalità notturna e le ottimizzazioni tramite intelligenza artificiale consentono poi, per quanto possibile, di ottenere immagini più definite e luminose. La fotocamera anteriore è da 5 megapixel, per selfie e videochiamate di discreta qualità.

Per quanto riguarda invece l'autonomia, la batteria da 5000mAh assicura una durata eccellente, anche 30 ore (chiamate) con un uso non troppo intenso. Per chi utilizza lo smartphone per lunghe sessioni di streaming, social network o navigazione, questa capacità rappresenta un vantaggio non di poco conto. Infine, c'è da segnalare un'importante caratteristica che è difficile riscontrare su altri smartphone di questa fascia di prezzo: il realme Note 60 non è solo elegante, ma è anche molto resistente visto che non teme né acqua né polvere.

realme Note 60