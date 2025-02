Prestazioni pro a un prezzo incredibile: PC Acer Aspire, con un coupon lo paghi solo 999€

Acer Aspire da 17.3” è il laptop ideale per chi cerca potenza, fluidità e affidabilità in un unico dispositivo. Grazie al processore Intel Core i7-1255U a 10 core, 64 GB di RAM e un SSD PCIe NVMe da 1 TB, offre prestazioni eccezionali per il multitasking, il lavoro professionale e il gaming leggero.

Acer Aspire 17.3" con Intel Core i7 e 64GB di RAM: prestazioni al top a un prezzo imperdibile

Il display da 17.3 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD (1920x1080) assicura colori vividi e angoli di visione ampi; è perfetto per chi lavora con immagini e video, per chi studia o semplicemente desidera un’esperienza di visione confortevole durante la navigazione o la visione dei contenuti multimediali.

Sotto la scocca, il laptop è equipaggiato con il processore Intel Core i7-1255U, un chip con 10 core e 12 thread in grado di offrire potenza e velocità anche nelle operazioni più complesse. Il tutto è coadiuvato da 64 GB di RAM DDR4, che consentono di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, rendendo il device congeniale per il lavoro professionale, la programmazione, l’editing e il multitasking avanzato.

È anche dotato di un’unità SSD PCIe NVMe da 1TB (2 x 512GB), che serve per avviare rapidamente il sistema operativo e le applicazioni in pochi secondi, per i trasferimenti dati ultrarapidi, e assicurano al contempo una maggiore autonomia. Acer Aspire 17.3” è progettato per offrire la massima connettività e velocità di trasferimento:

Wi-Fi 6, per connessioni più rapide e stabili

Porta LAN Gigabit, per chi necessita di una connessione cablata affidabile

Porte USB 3.2, per trasferimenti dati ad alta velocità.

Arriva con Windows 11 Pro preinstallato, offrendo maggiori funzionalità di sicurezza, compatibilità con software professionali e un'interfaccia moderna e intuitiva. Oggi su Amazon puoi acquistare l’Acer Aspire 17.3” a soli 999€, grazie al coupon da 100€ applicabile al checkout (il prezzo di listino sarebbe di 1099,00€).