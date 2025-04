Preparazioni PERFETTE col Tritatutto Kenwood in offerta Amazon

Il tritatutto Kenwood EasyChop+ sarà il tuo nuovo alleato in cucina per la preparazione di diverse pietanze grazie al suo sistema di lame quad blade in acciaio inox, funzione tritaghiaccio e ciotola in vetro da ben 600 ml. Oggi su Amazon puoi acquistarlo in offerta a soli 46,90 euro invece di 59,90, con spedizione Prime e consegna in un giorno. L'IVA è, come sempre, compresa nel prezzo di acquisto.

Tritatutto Kenwood EasyChop+: le caratteristiche di uno strumento da cucina eccezionale

Il tritatutto è dotato di un motore da ben 500W ed è pronto a tritare tutto: verdure, carne, frutta secca e persino ghiaccio in pochissimo secondi. Il merito va dato alle 4 lame in acciaio inox disposte su più livelli (tecnologia Quad Blade), che garantiscono tagli rapidi e omogenei anche sugli ingredienti più duri.

Il bello è che puoi controllare tutto con una sola mano, grazie al sistema One Touch: ti basterà premere leggermente per una tritatura delicata o imprimere più forza per avere potenza extra. Il massimo della praticità insomma, senza perdere tempo tra troppi pulsanti.

Gli ingredienti saranno tritati all'interno di un pratico contenitore in vetro da 600ml resistente, bello da vedere e soprattutto super igienico: quando hai finito puoi mettere tutto in lavastoviglie e dimenticarti delle pulizie. Insomma, un piccolo elettrodomestico che ti semplifica la vita ogni giorno, anche quando sei di fretta o hai poco spazio sul piano cucina.

Oggi su Amazon puoi acquistarlo ad un prezzo a dir poco vantaggioso e aggiungere uno strumento essenziale in cucina per velocizzare ogni preparazione e dare un boost alle tue ricette. È il momento giusto per acquistare il tritatutto Kenwood EasyChop+: approfitta dello sconto e portatelo a casa a soli 46,90 euro invece di 59,99, spedizione Prime e IVA compresa.