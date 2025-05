Prepara piatti gustosi con meno grassi: la friggitrice ad aria è il Must Have dell’anno e oggi la paghi POCHISSIMO

La friggitrice ad aria di COSORI (modello L501) si presenta come una soluzione pratica e versatile per chi desidera un'alternativa salutare alla frittura tradizionale, disponibile a un prezzo scontato di 79,99€. Questo modello offre una combinazione di funzionalità avanzate e un design compatto, rendendolo ideale per famiglie di medie dimensioni.

Con una capacità di 4,7 litri, la COSORI L501 è perfetta per preparare pasti per 2-4 persone, pur mantenendo dimensioni contenute che si adattano facilmente a qualsiasi cucina. La potenza di 1500W e la temperatura regolabile tra 75°C e 230°C garantiscono una cottura più rapida del 20% rispetto ai metodi tradizionali, contribuendo al contempo a ridurre i consumi energetici fino al 55%. La tecnologia Air Whisper assicura un funzionamento silenzioso, con una rumorosità inferiore ai 55 dB, permettendo di cucinare senza disturbare la tranquillità domestica.

Un aspetto distintivo di questa friggitrice è la presenza di 9 programmi preimpostati, pensati per diverse tipologie di alimenti come pollo, patatine, surgelati, bistecche, frutti di mare, verdure e pancetta. Tra le funzionalità aggiuntive spiccano il preriscaldamento, il promemoria per mescolare gli ingredienti e la modalità di mantenimento del calore, che semplificano ulteriormente l'esperienza d'uso.

La manutenzione è resa semplice grazie al rivestimento antiaderente del cestello e della piastra di drenaggio, entrambi lavabili in lavastoviglie. Per chi ama sperimentare in cucina, è incluso un ricettario con 30 ricette italiane, mentre altre 100+ ricette sono accessibili tramite l'app VeSync.

La friggitrice ad aria COSORI L501 rappresenta una scelta completa per chi cerca un elettrodomestico affidabile, efficiente e facile da usare. Scopri tutti i dettagli di questo prodotto e inizia a cucinare in modo più sano e veloce. La paghi soltanto 79,99€, IVA inclusa.

