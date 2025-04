Potenza e stile: il trapano avvitatore di HOTO è in offerta su Amazon

HOTO è un brand noto soprattutto per l'estetica curata dei suoi accessori. Belli da vedere, ma anche estremamente utili nel quotidiano. Un esempio è il trapano avvitatore a batteria da 12V, dotato anche di un schermo LED HD che fornisce informazioni durante l'utilizzo. Con 10 punte per avvitare e 8 punte per forare, questo trapano oggi costa 87,99€ su Amazon grazie allo sconto del 20% che si ottiene riscattando manualmente il coupon (evidenziato in arancione).

Perfetto per il fai-da-te: il trapano di HOTO è in offerta

Il trapano HOTO conquista per il suo stile minimalista e moderno (premiato con un IF Design Award 2023), realizzato con materiali opachi e finiture soft touch, che trasmettono qualità e attenzione al dettaglio. L'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano, garantendo una presa salda e comoda anche durante utilizzi prolungati. Non bisogna però farsi ingannare dal look estremamente curato, perché l'azienda ha pensato anche alla potenza: sotto la scocca batte un motore brushless da 12V, sinonimo di efficienza, silenziosità e lunga durata, perfetto anche per gli appassionati di fai-da-te più esigenti.

A spiccare è anche un'altra caratteristica, ovvero lo schermo LED HD, una vera chicca tecnologica che permette di monitorare in tempo reale il livello della batteria, la modalità selezionata e la direzione di rotazione. A disposizione ci sono ben 30 livelli di coppia regolabili, con una forza massima di 30 Nm, in grado di affrontare senza problemi materiali come legno, plastica e metallo. Per i principianti è disponibile anche una modalità a impulsi che aiuta a lavorare in sicurezza e senza rovinare il materiale, rendendo l’esperienza d’uso semplice e intuitiva.

Il trapano HOTO è alimentato da una batteria da 2000 mAh che consente di avvitare fino a 1000 viti con una sola carica. E qui arriva un’altra chicca, perché la ricarica è via USB-C, una soluzione pratica e moderna che permette di caricarlo anche tramite power bank o altri dispositivi elettronici con porta Type-C. In altre parole, addio agli alimentatori ingombranti degli altri trapani.

Nonostante la sua potenza, il trapano è leggerissimo – solo 0,9 kg – e può essere usato con una sola mano. Infine, nella confezione è incluso anche un set completo di 12 punte multiuso, pronte per foratura e semplice avvitamento.