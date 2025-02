Potenza e precisione mai viste prima: l'avvitatore a impulsi oggi è al minimo storico

Il fai-da-te è la tua passione e sei sempre alla ricerca di strumenti che rendano i tuoi lavori ancora più facili e precisi? L'avvitatore a impulsi HYCHIKA da 18V è il compagno perfetto per i tuoi progetti, e oggi ti costa solo 64,63€ su Amazon.

Grazie alla potenza di 3000 IPM, una batteria 4.0Ah a lunga durata e tre chiavi a bussola incluse, avrai tra le mani uno strumento versatile e affidabile, ideale per costruzioni, riparazioni e modifiche personalizzate.

Addio fatica, benvenuta potenza: massima precisione con l'Avvitatore a Impulsi perfetto per te

Affronta qualsiasi progetto con potenza e controllo! Con i suoi 300 Nm di coppia, questo avvitatore ti permette di serrare e svitare bulloni e viti con la massima facilità. Perfetto per montare mobili, lavorare su strutture in legno o metallo e persino per la manutenzione della tua auto. Il set comprende tre chiavi a bussola (17/19/21mm), perfette per lavorare su auto, mobili e strutture. Il mandrino da 13mm (1/2'') ti offre la flessibilità di usare diversi inserti, rendendolo adatto a tantissime situazioni diverse.

L’impugnatura ergonomica ti garantisce massimo comfort, anche nei lavori più lunghi. Grazie al design compatto e resistente, avrai un avvitatore potente senza affaticare le mani. Perfetto per chi ama il fai-da-te e cerca un attrezzo su cui contare. Non c’è niente di più fastidioso di dover interrompere un progetto perché la batteria è scarica.

Con la batteria 4.0Ah da 18V, HYCHIKA ti assicura un’ottima autonomia per lavorare senza interruzioni. E quando serve una ricarica, il caricatore rapido ti rimette subito in pista! Insomma, che altro possiamo dire? Potente, versatile, con tanti accessori, ergonomico e da oggi anche in sconto: se ci fosse un segnale da captare, ora ce l'hai!

Non aspettare: fai tuoi l'avvitatore a impulsi 18V con batteria e chiavi a bussola, perfetto per i tuoi progetti e che oggi costa solo 64,63€ grazie allo sconto del 19%.