A cura di BlazeMedia

Potenza e leggerezza con il trapano avvitatore di Bosch, pronto per ogni occasione (ed è scontato del 16%) Bosch EasyDrill 18V-40: trapano avvitatore a batteria leggero e versatile. In offerta su Amazon a 41,50€. Ideale per progetti su legno, metallo e plastica.