Potenza da officina e versatilità 2‑in‑1: aspiratore di Bosch in super promo con il doppio sconto

Per chi è alla ricerca di una soluzione affidabile e flessibile per la pulizia di ambienti domestici e piccoli laboratori, Bosch AdvancedVac 20 si presenta come una delle proposte più interessanti del momento. Attualmente disponibile su Amazon a 139,41 euro invece di 154,99 euro, questo aspiratore multifunzione unisce una solida dotazione tecnica a una serie di accorgimenti pensati per rendere più semplice la gestione di polvere, detriti e liquidi.

Una dotazione tecnica orientata alla praticità

La prima caratteristica che balza all’occhio è la capacità del serbatoio da 20 litri, che consente sessioni di lavoro prolungate senza la necessità di frequenti svuotamenti. A questo si aggiunge un motore da 1200 watt, in grado di offrire prestazioni costanti anche in presenza di sporco particolarmente ostinato o in contesti dove si alternano polveri sottili e residui più voluminosi. Il tubo flessibile antistatico da 2,2 metri facilita gli spostamenti, evitando fastidiosi accumuli di cariche elettriche durante l’uso.

Uno degli aspetti più apprezzati dagli utilizzatori è la presenza dell’interruttore automatico on-off, che permette di sincronizzare l’aspiratore con l’elettroutensile collegato. Questa funzione si rivela particolarmente utile in piccoli laboratori o per gli appassionati di fai da te: grazie all’adattatore universale incluso, compatibile con tutti gli elettroutensili Bosch Green dotati di attacco tondo, è possibile mantenere l’area di lavoro sempre pulita, senza dover interrompere le attività manuali per gestire la polvere.

La dotazione di accessori si distingue per completezza e versatilità. Oltre al filtro permanente e al sacchetto di carta, il Bosch AdvancedVac 20 include una bocchetta lunga, una bocchetta multiuso Wet & Dry con quattro rivestimenti intercambiabili, snodo per prolunga, due prolunghe da mezzo metro ciascuna e un pratico gancio con bande elastiche per riporre ordinatamente il cavo. Tutto questo contribuisce a una gestione più ordinata e funzionale degli spazi di lavoro.

La presenza di uno sconto attivo su Amazon aggiunge un ulteriore elemento di interesse, ma il valore dell’AdvancedVac 20 si misura soprattutto nella capacità di adattarsi a esigenze diverse, garantendo sempre risultati all’altezza delle aspettative. Costa solo 139,41€ e c’è un coupon del 12% che permette di risparmiare ulteriormente sul prezzo d’acquisto.

