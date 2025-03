Potente torcia LED 90000 LUMEN: costa pochissimo su Amazon

La torcia LED ricaricabile di Chasinglee con potenza da 90000 LUMEN è disponibile oggi su Amazon ad un prezzo molto interessante. Ideale per campeggio ed escursionismo, oggi puoi acquistarla infatti a soli 17,09 euro. La spedizione Prime e la disponibilità immediata ti assicurano la consegna velocissima senza spese aggiuntive e IVA inclusa.

Torcia LED ricaricabile 90000 LUMEN: potente e e affidabile

La torcia è dotata di un chip avanzato che permette di illuminare senza problemi un'area di 120 metri quadrati e raggiungere distanze fino a 300 metri, con una visibilità eccezionale che viene garantita anche nelle condizioni più difficili. Perfetta dunque da utilizzare in quelle situazioni outdoor come campeggio, escursionismo, pesca o semplice emergenza: ideale per avere una luce intensa e affidabile a portata di mano.

La batteria si ricarica tramite USB-C e assicura un'autonomia che arriva fino a 12 ore, con un sistema intelligente che interrompe la ricarica quando la batteria è piena, evitando surriscaldamenti e sprechi di energia. La funzione di allarme specifica ti avviserà quando arriva il momento di ricaricarla.

La torcia è dotata di 5 modalità di illuminazione (Alta, Media, Bassa, Strobo e SOS) e di una funzione zoomabile con cui regolare la messa a fuoco a seconda delle tue esigenze: illuminazione a lunga distanza o a largo raggio con un semplice gesto. E per spegnerla rapidamente, basta tenere premuto il pulsante per 3 secondi senza dover passare per tutte le modalità.

Costruita con una struttura in lega di alluminio aeronautico, è certificata IP65 e può resistere a cadute anche gravi. La clip da tasca, infine, ti permette di agganciarla comodamente ai pantaloni.

L'acquisto della torcia ti permetterà di mettere le mani su un kit completo che include anche il cavo di ricarica e il rispettivo manuale d'uso. Un prodotto essenziale per le escursioni all'aperto: acquistalo adesso in offerta lampo su Amazon a soli 17,09 euro.