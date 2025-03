Potente, elegante e in vetro: il frullatore Haier è l’alleato che mancava in cucina, OGGI al 50% in meno

Per chi cerca un frullatore solido, potente e completo, il nuovo Haier I-Master Serie 5 rappresenta una delle soluzioni più interessanti della fascia media. Oggi, grazie alle offerte di primavera su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 49,99€, con uno sconto del 50%, IVA inclusa e spedizione compresa. Un’occasione concreta per portare a casa un elettrodomestico efficiente, pensato per un uso quotidiano, capace di gestire frutta, verdura, ghiaccio e molto altro.

Haier I-Master Serie 5: il frullatore potente e versatile oggi a metà prezzo su Amazon

Dotato di un motore da 1200 watt, il frullatore Haier è in grado di gestire preparazioni complesse senza sforzo, dalla frutta congelata ai cubetti di ghiaccio, grazie alla funzione Ice Crush dedicata.

Le cinque velocità regolabili e i programmi preimpostati permettono di ottenere consistenze omogenee per smoothie, zuppe, creme, frappè o salse.

La caraffa in vetro borosilicato da 1,7 litri assicura una buona capienza per l’uso familiare e resiste sia agli sbalzi termici sia all’usura quotidiana.

Un valore aggiunto è dato dalla Personal Jug da 0,6 litri inclusa, utile per frullare porzioni singole e portare direttamente con sé il contenuto, ad esempio per l’ufficio o la palestra. Il sistema di pulizia automatica semplifica ulteriormente la manutenzione del frullatore, permettendo di igienizzare caraffa e lame in pochi istanti.

Esteticamente, il design nero si presenta essenziale ma elegante, adatto a cucine moderne. La struttura solida e stabile poggia su piedini antiscivolo, mentre le lame in acciaio inox lavorano in sinergia con la potenza del motore per garantire prestazioni costanti e durature. Il coperchio ermetico con tappo dosatore completa la dotazione, rendendo l’uso pratico e sicuro.

Con un prezzo promozionale di 49,99€, Haier I-Master Serie 5 diventa una delle opzioni più competitive nel panorama dei frullatori domestici. Un elettrodomestico efficiente, versatile e di qualità che oggi puoi acquistare con uno sconto del 50%, risparmiando sulla potenza senza rinunciare alla praticità.