Portone protetto, chiave nel telefono: serratura smart di Nuki, oggi in offerta shock per il Prime Day

Negli ultimi anni, la domotica ha fatto passi da gigante anche nel segmento della sicurezza domestica, rendendo sempre più accessibili soluzioni che fino a poco tempo fa erano appannaggio di pochi. Oggi, grazie a una promozione che prevede uno sconto di 40 euro, è possibile portarsi a casa il Nuki Smart Lock Go a 109 euro, un’opportunità interessante per chi desidera gestire la propria abitazione in modo più pratico e sicuro.

Nuki Smart Lock Go: un sistema pensato per la semplicità

Uno degli aspetti che distingue Nuki Smart Lock Go è senza dubbio la facilità d’installazione: il dispositivo si applica direttamente sul cilindro della serratura già presente, senza necessità di smontare o sostituire componenti. In pochi minuti, la porta d’ingresso diventa gestibile da remoto, rendendo la soluzione adatta anche a chi vive in affitto o preferisce evitare lavori di muratura.

L’esperienza d’uso è fortemente orientata alla praticità. L’applicazione dedicata, disponibile sia per Android che per iOS, permette di controllare la serratura a distanza, aprire o chiudere la porta, assegnare accessi temporanei a ospiti o collaboratori e ricevere notifiche in tempo reale su ogni apertura o chiusura. La compatibilità con Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit amplia le possibilità di automazione, offrendo una gestione integrata con altri dispositivi smart presenti in casa.

Tra le funzioni che rendono questo modello particolarmente interessante si segnalano l’indicatore di carica delle batterie, il blocco automatico e la funzione One-Touch per l’apertura rapida. Il dispositivo è alimentato da quattro batterie AA (incluse nella confezione), facilmente sostituibili quando necessario. Per chi desidera una maggiore autonomia, è disponibile il Nuki Power Pack, una batteria ricaricabile acquistabile separatamente.

Un altro elemento da non sottovalutare è la connettività Wi-Fi integrata, che permette il controllo remoto senza la necessità di acquistare bridge o hub aggiuntivi, rendendo l’installazione ancora più semplice e immediata. Una scelta interessante per chi cerca un buon compromesso tra funzionalità e prezzo, con la garanzia di una gestione intuitiva e la libertà di personalizzare il proprio sistema secondo le proprie esigenze. Costa soltanto 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese con gli sconti del Prime Day.

