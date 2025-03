Portapacchi da tetto a croce per auto: prezzo mai visto su Amazon con le Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è l'occasione giusta per acquistare diversi prodotti con prezzi ottimi: tra gli sconti ci sono anche accessori per la propria auto come il portapacchi da tetto a croce di Amazon Basics. Sono disponibili due versioni (52 pollici e 56 pollici).

Con la promo in corso è possibile acquistare questo pratico accessorio al nuovo minimo storico, beneficiando del 20% di sconto rispetto al prezzo minimo precedente. La versione da 52 pollici costa ora 53 euro mentre la versione da 56 pollici è disponibile al prezzo di 63 euro.

Entrambe le versioni del portapacchi sono vendute e spedite da Amazon, con consegna gratuita in pochi giorni. Per accedere subito alla promo, valida per un numero limitato di unità, basta premere sul banner qui sotto. In caso di incompatibilità con il proprio veicolo, non c'è problema: ci sono 30 giorni di reso gratuito e senza alcuna condizione, con rimborso del 100% dell'importo speso.

Un nuovo minimi storico da cogliere al volo

Il portapacchi di Amazon Basics è un accessorio comodissimo e versatile. Disponibile in due versioni (52 e 56 pollici), può essere abbinato a un gran numero di veicoli, adattandosi facilmente alle caratteristiche della propria vettura.

Caratterizzato da una struttura in lega di alluminio, il portapacchi può contare su di una capacità di carico fino a 74,84 chilogrammi, permettendo all'utente di trasportare con semplicità anche carichi pesanti. C'è anche un pratico sistema di bloccaggio antifurto. L'installazione è semplificata dai video illustrativi che trovate direttamente nella pagina del prodotto.

Per sfruttare l'offerta flash in corso su Amazon basta premere sul box qui sotto. Lo sconto porta il costo a 53 euro per la versione da 52 pollici e a 63 euro per quella da 56 pollici. Entrambe le versioni sono vendute da Amazon, con consegna gratuita e 30 giorni di reso gratuito. L'affidabilità è garantita dalle recensioni degli utenti che hanno premiato l'accessorio con un punteggio di 4,4 stelle su 5.