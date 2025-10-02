Portalo in ascensore, piegalo in auto, carica fino a decine di chili: questo carrello fa tutto (e oggi costa meno)

Il carrello pieghevole VOUNOT in alluminio è progettato per facilitare il trasporto della spesa e di carichi pesanti. Il sistema a sei ruote consente di superare scale e marciapiedi con meno sforzo, mentre la struttura leggera e pieghevole lo rende pratico da riporre. Su Amazon è disponibile ad un prezzo scontato rispetto al listino di soli 36,70€, IVA inclusa.

Un sistema di trasporto pensato per la città

Tra le caratteristiche che meritano attenzione, il meccanismo a sei ruote consente di superare agevolmente dislivelli e superfici irregolari, riducendo lo sforzo necessario anche quando il carico è consistente. Questo aspetto rende il VOUNOT adatto non solo a chi abita in città, ma anche a chi si trova spesso a gestire percorsi con gradini o rampe. La scelta di materiali premium per le ruote, oltre a garantire silenziosità, contribuisce a una maggiore durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione e sostituzioni frequenti.

Il telaio in alluminio, con un peso di appena 3 kg, è stato progettato per coniugare solidità e maneggevolezza. Nonostante la leggerezza, il carrello offre una portata fino a 40 kg, rendendolo idoneo sia per la spesa settimanale di una famiglia numerosa sia per il trasporto di oggetti ingombranti. Le dimensioni lo rendono facilmente riponibile in casa o nel bagagliaio dell’auto, grazie anche al sistema di chiusura rapida che non richiede operazioni di montaggio.

Non di meno, è dotato di una borsa in poliestere impermeabile da 50 litri, completamente removibile e utilizzabile anche separatamente grazie alla tracolla inclusa. All’interno, la presenza di un vano termico permette di conservare alimenti deperibili durante il trasporto, una caratteristica utile soprattutto in estate o per chi acquista prodotti freschi. Le tasche laterali risultano pratiche per riporre accessori come ombrelli, bottigliette d’acqua o piccoli oggetti che si desidera avere a portata di mano.

Sebbene l’offerta attuale su Amazon sia interessante, ciò che distingue il VOUNOT è la capacità di adattarsi a diversi contesti di utilizzo, offrendo un compromesso tra praticità, resistenza e leggerezza. Compralo a soli 36,70€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

