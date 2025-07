Portalo ai concerti o in vacanza: mini ventilatore (con power bank), super sconto del 20%

La soluzione ideale per affrontare il caldo con praticità è ora disponibile: il ventilatore portatile HandFan. Disponibile scontato del 20% soli 23,99€, questo dispositivo combina funzionalità avanzate (ventilazione e power bank integrato) e un design compatto, risultando perfetto per chi cerca refrigerio in ogni momento della giornata.

Un ventilatore e un power bank integrato

Il ventilatore si distingue per il suo design pieghevole a 180°, che lo rende versatile nell’utilizzo: da portatile a tavolo in un attimo. Con un peso di appena 166 grammi e dimensioni contenute (10,69 x 6,71 x 11,1 cm), è facile da trasportare ovunque. La struttura è pensata per agganciarsi comodamente a borse, zaini o passeggini, un dettaglio che lo rende un alleato perfetto per chi è sempre in movimento.

La batteria ricaricabile da 2000mAh garantisce un’autonomia tra le 5 e le 8 ore con una singola carica. Grazie alla porta USB da 5V, il dispositivo supporta oltre 500 cicli di ricarica, assicurando lunga durata e praticità d’uso senza dipendere da prese elettriche durante gli spostamenti.

Per adattarsi a diverse esigenze, il ventilatore offre tre velocità regolabili, selezionabili tramite un comodo pulsante. I motori brushless, efficienti e silenziosi, producono un flusso d’aria che raggiunge i 5,0 m/s, risultando efficace anche nelle giornate più calde. Inoltre, la batteria è dotata di un sistema di protezione avanzato (PTC e CID) per prevenire sovraccarichi e scaricamenti eccessivi, aumentando così la sicurezza del dispositivo.

Il dettaglio più interessante? Il corpo può essere separato dalle ventole ed essere utilizzato come un pratico power bank da ben 5200 mAh, per ricaricare il telefono (o qualsiasi altro dispositivo compatibile) durante i viaggi.

La qualità costruttiva è un altro punto di forza: i materiali premium garantiscono una lunga durata nel tempo, rendendo questo ventilatore un investimento sicuro per affrontare il caldo estivo. Se stai cercando un prodotto affidabile e pratico, questo mini ventilatore con power bank integrato rappresenta una scelta eccellente per un utilizzo quotidiano. Acquistalo ora con uno sconto del 20%!

