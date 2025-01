Portafoglio da uomo con protezione RFID, elegante e funzionale a meno di 14 euro

Il portafoglio da uomo di Tomylv con protezione RFID è un accessorio elegante e pratico che non può mancare nell’outfit di ogni gentleman che si rispetti.

È disponibile su Amazon al prezzo scontato di 13,99€, con un generoso 30% di sconto e ad un coupon del 20% applicabile al checkout.

Grazie al design sottile e alle funzionalità di punta di cui dispone, è ideale per chi cerca un gadget stiloso ma che non sacrifica la sicurezza.

Portafoglio da uomo di Tomylv: indispensabile e con la confezione regalo inclusa

Realizzato in un elegante colore marrone, il portafoglio combina un aspetto classico con un design moderno e sottile. È perfetto per adattarsi comodamente a qualsiasi tasca, offrendo praticità senza ingombri. Il rivestimento in materiali di qualità garantisce durabilità, rendendolo un accessorio affidabile per l’uso quotidiano.

Dotato di tecnologia RFID-blocking, il wallet protegge le tue carte di credito, di debito e carte d’identità elettroniche contro tentativi di scansione non autorizzati, garantendo una sicurezza totale per i tuoi dati sensibili.

Mantiene tutto in ordine grazie a una disposizione intelligente degli scomparti; c’è un porta carte di credito con spazi dedicati per organizzare facilmente fino a 10 schede, ma non solo. Troviamo la tasca portamonete con cerniera, ideale per conservare monete in sicurezza senza rischi di eventuali perdite.

E infine, c’è lo scomparto per le banconote, spazioso e facilmente accessibile. Non di meno troviamo la finestra per la carta d’identità o i documenti identificativi.

C’è la chiusura magnetica che offre un sistema di apertura e chiusura rapido e affidabile, mantenendo il contenuto del portafoglio al sicuro durante gli spostamenti.

Il portafoglio viene fornito in una raffinata confezione regalo, praticamente una scelta eccellente per regali a familiari, amici o colleghi. È un’opzione perfetta per compleanni, anniversari o altre occasioni speciali.

Con un prezzo di soli 13,99€ e uno sconto del 30%, unito ad un coupon del 20%, questo portafoglio rappresenta un best buy senza eguali. L’offerta è disponibile per un tempo limitato.