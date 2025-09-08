Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Migliori
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Voto fiducia in FranciaAttentato GerusalemmeMaltempo ItaliaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
MiglioriPorta il tuo pranzo al caldo sempre con te con questa box di Pantone: oggi è in super offerta
8 set 2025
WhatsAppXPrint
A cura di BlazeMedia

Porta il tuo pranzo al caldo sempre con te con questa box di Pantone: oggi è in super offerta

Scopri il porta pranzo di Pantone: contenitore ermetico con divisorio interno, valvola di sfiato, lavabile in lavastoviglie, ora in offerta a 13,90 euro.

porta pranzo di Pantone

porta pranzo di Pantone

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica e curata per organizzare il pranzo fuori casa, la box porta pranzo di PANTONE si distingue per il suo design essenziale e la particolare attenzione ai dettagli. In questo periodo è possibile trovarla su Amazon a 13,90 euro, con uno sconto che rende l’acquisto ancora più interessante per chi desidera un accessorio funzionale senza rinunciare a un tocco di stile.

Vai all’offerta

Design compatto e materiali affidabili

Il progetto si ispira alla tradizione giapponese delle bento box, reinterpretando le linee classiche attraverso la cifra stilistica PANTONE, da sempre punto di riferimento per chi ama l’armonia cromatica. Le dimensioni contenute, pari a 21x12x7 cm, e il peso di soli 250 grammi la rendono adatta a chi si sposta spesso, sia che si tratti di una giornata universitaria, di una pausa pranzo in ufficio o di un picnic all’aperto. Il materiale scelto, polipropilene alimentare, garantisce una combinazione tra sostenibilità e resistenza, offrendo la sicurezza di un prodotto privo di sostanze nocive e capace di sopportare anche temperature elevate.

PANTONE Porta Pranzo Stile Bento Box con Divisorio Interno e Valvola di Sfiato - Lunch Box Portapranzo per Ufficio e Università - Contenitore Ermetico per Schiscetta Pranzo, 12x7x20,7, Verde Chiaro

PANTONE Porta Pranzo Stile Bento Box con Divisorio Interno e Valvola di Sfiato - Lunch Box Portapranzo per Ufficio e Università - Contenitore Ermetico per Schiscetta Pranzo, 12x7x20,7, Verde Chiaro

13.9 17.22 19%
Vedi l'offerta

Uno degli elementi distintivi è la struttura a due piani sovrapposti, separati da un divisorio regolabile che permette di tenere distinte le diverse portate, dai piatti principali agli snack. Questo accorgimento facilita la conservazione degli alimenti e consente di mantenere l’ordine anche durante il trasporto. La chiusura ermetica è garantita da una fascia elastica che assicura il coperchio superiore e da una guarnizione in silicone per il comparto inferiore, pensata per prevenire qualsiasi fuoriuscita di liquidi.

La lunch box si adatta facilmente alle esigenze quotidiane grazie alla valvola di sfiato per il vapore, che consente di riscaldare i cibi direttamente nel microonde senza dover trasferire il contenuto in altri recipienti. È compatibile con frigorifero e freezer, risultando così utile anche per chi ama preparare i pasti in anticipo o gestire più portate durante la settimana. Il lavaggio in lavastoviglie semplifica ulteriormente la manutenzione, permettendo di risparmiare tempo e garantendo una pulizia efficace.

Acquista su Amazon

Scegliere la box porta pranzo di PANTONE significa puntare su una soluzione pratica, curata nei dettagli e pensata per durare nel tempo, con la certezza di avere sempre con sé un accessorio affidabile e dal carattere distintivo. Oggi la paghi solo 13,90 euro su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata