Porta il cinema in casa tua: le barre luminose smart che si sincronizzano con la TV sono in offertissima

Sentirsi come al cinema, ma in casa propria. Le giuste luci sono la chiave di volta per un’atmosfera da sala e le barre luminose smart di WiZ possono fare la differenza. Disponibili su Amazon a 38,99 euro in offerta, con uno sconto del 35%, offrono diverse funzionalità interessanti: dai comandi vocali alla sincronizzazione con musica e TV, che permette alle luci di cambiare colore seguendo il ritmo dei brani riprodotti o quello che accade sullo schermo.

Per ambienti domestici e postazioni gaming

Le barre luminose WiZ sono, in primis, versatili: adatte sia a chi cerca un’atmosfera rilassante per il soggiorno, sia a chi desidera un’illuminazione d’effetto per la propria postazione di gioco o l’home cinema. Il set comprende due barre luminose, progettate per essere posizionate verticalmente dietro lo schermo o orizzontalmente su qualsiasi superficie, grazie alle staffe incluse nella confezione.

Le luci sono dotate di tecnologia RGBIC, che permette di ottenere scenari luminosi con colori multipli contemporaneamente, che rivelano un effetto dinamico utile ad esempio durante la visione di film o mentre si ascolta musica. L’app WiZ consente di selezionare tra diverse modalità luminose preimpostate oppure di creare combinazioni personalizzate.

Una funzione davvero interessante è la sincronizzazione delle luci con la musica: le barre luminose possono pulsare e cambiare colore seguendo il ritmo dei brani riprodotti dal proprio dispositivo. Inoltre, la compatibilità con la WiZ HDMI Sync Box consente di replicare l’effetto anche ai contenuti visualizzati sullo schermo di una TV o del PC.

Le WiZ Light Bars si integrano bene nella casa domotica, poiché supportano Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit tramite lo standard Matter. Possono, quindi, essere gestite tramite controllo vocale. La confezione include già tutto il necessario per l’uso.

L’offerta Amazon attuale, a 38,99 euro, rappresenta una buona occasione per chi vuole dare un tocco dinamico alla propria casa smart: acquista ora le barre luminose WiZ al 35% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.