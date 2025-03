Porta il cinema a casa tua: soundbar ULTIMEA Apollo S70, approfitta del 23% di sconto e del coupon da 10€

La ULTIMEA Apollo S70 è una soundbar 5.0 canali progettata per migliorare l’audio della TV e del PC, offrendo un suono avvolgente per film, musica e gaming. Grazie alla tecnologia audio avanzata, connettività versatile e illuminazione RGB personalizzabile, è perfetta per creare un’esperienza home cinema coinvolgente.

Ora la puoi acquistare su Amazon a 99,99€, grazie a uno sconto del 23% e un coupon extra da 10€ da applicare al checkout, rappresenta un’occasione imperdibile per chi cerca una soundbar potente e versatile.

ULTIMEA Apollo S70: soundbar 5.0 canali in offerta su Amazon a 99,99€

ULTIMEA Apollo S70 utilizza un sistema 5.0 canali, progettato per offrire un suono ricco, chiaro e bilanciato. Grazie alla tecnologia avanzata, questa soundbar permette di beneficiare di bassi profondi, senza bisogno di un subwoofer separato, e di un effetto surround avvolgente, per un’esperienza audio immersiva.

È perfetta per chi vuole potenziare l’audio della TV senza riempire la stanza di casse e cavi. Uno degli aspetti più innovativi della Apollo S70 è il suo design rimovibile. Si può utilizzare come un'unica soundbar compatta ma anche dividere in due speaker verticali, migliorando la propagazione del suono. Inoltre, è possibile montarla a parete, risparmiando spazio e adattandola a qualsiasi configurazione di home cinema.

La soundbar può essere gestita comodamente tramite app mobile, permettendo di regolare l’equalizzazione, cambiare modalità audio e personalizzare l’illuminazione RGB. In alternativa, il telecomando incluso garantisce un controllo immediato di volume e funzioni principali.

La Apollo S70 offre diverse opzioni di connettività per adattarsi a TV, PC, console e dispositivi mobili:

HDMI ARC , per una connessione diretta alla TV con un solo cavo;

, per una connessione diretta alla TV con un solo cavo; Bluetooth 5.3 , per streaming audio wireless senza ritardi;

, per streaming audio wireless senza ritardi; Ingressi ottico e AUX, per massima compatibilità con lettori Blu-ray e altri dispositivi audio.

L’effetto RGB integrato aggiunge un tocco estetico unico, ideale per chi vuole creare un’atmosfera immersiva durante film, giochi o serate musicali. Le luci possono essere personalizzate tramite app, scegliendo tra diverse modalità e colori.

Grazie allo sconto del 23% e al coupon extra da 10€, la ULTIMEA Apollo S70 si trova su Amazon a 99,99€, un prezzo eccellente per una soundbar 5.0 canali con controllo smart, illuminazione RGB e audio potente.