POCO X7 Pro in offerta lancio su Amazon: è il nuovo best buy della fascia media

Il POCO X7 Pro è una delle prime novità per il mercato smartphone del 2025 e punta a diventare il nuovo riferimento della fascia media, garantendo un prezzo accessibile e, soprattutto, prestazioni ottime, con la possibilità di tenere testa ai ben più costosi top di gamma.

Grazie all'offerta lancio in corso su Amazon è ora possibile acquistare il mid-range di Xiaomi a prezzo ridotto. L'offerta più interessante riguarda la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage che viene proposta a 379 euro. In sconto, però, c'è anche la versione 8/256 GB, proposta a 319 euro, oltre alla 12/256 GB, disponibile a 349 euro.

Tutta la gamma è venduta direttamente da Amazon. C'è anche la possibilità di effettuare l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare.

Caratteristiche tecniche: POCO X7 Pro

La scheda tecnica del POCO X7 Pro ha tutto quello che serve per garantire prestazioni al top. Lo smartphone è basato sul SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra che, in questo momento, rappresenta il chip più potente su cui poter contare sotto i 400 euro.

Ci sono 8/12 GB di memoria RAM oltre a 256/512 GB di storage (con memorie ad alte prestazioni UFS 4.0). Il display ha un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche una batteria da ben 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Lo smartphone è certificato IP68, ha una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, un sensore di impronte sotto al display e il chip NFC.

Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Grazie all'offerta lancio di Amazon è possibile acquistare il POCO X7 Pro 12/512 GB in sconto a 379 euro.

Sono disponibili in offerta anche le versioni da 8/256 GB e 12/256 GB, proposte rispettivamente a 319 euro e 349 euro.

L'acquisto può avvenire anche in 5 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, con addebito su carta di debito e senza interessi. L'offerta è disponibile di seguito.