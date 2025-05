Più potente, più leggero, più comodo: l’aspirapolvere perfetto è in offerta!

Scopri le prestazioni avanzate e il design intelligente dell’aspirapolvere Coovy SU7: è senza fili e unisce efficienza e praticità, rendendo le pulizie domestiche un compito più semplice e veloce. Proposto attualmente a un prezzo competitivo di 178,99 euro, con uno sconto a tempo del 22%, rappresenta una soluzione moderna e accessibile per chi cerca qualità senza compromessi.

Potentissimo e attento alla qualità dell’aria

L’aspirapolvere si distingue per un motore brushless da 580W, capace di generare una potenza aspirante di 45Kpa, ideale per affrontare qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Una delle sue innovazioni principali è la spazzola anti-groviglio con design a V, che combina setole di diversa durezza per catturare efficacemente polvere e capelli, evitando fastidiosi intasamenti.

Un altro aspetto che colpisce è l’autonomia: grazie a una batteria composta da otto celle da 2500mAh, offre fino a 70 minuti di utilizzo in modalità ECO o AUTO e circa 20 minuti in modalità MAX per una pulizia intensiva. La ricarica completa richiede soltanto 4-5 ore, garantendo così un dispositivo sempre pronto all’uso.

Tra le funzionalità intelligenti, spicca il sistema di aspirazione a quattro livelli con modalità AUTO, che regola automaticamente la potenza in base alla quantità di sporco rilevata dai sensori integrati. Questa caratteristica non solo ottimizza i consumi energetici, ma assicura anche risultati eccellenti su ogni tipo di superficie.

Il design non è da meno: un display touchscreen LED da 90 mm rende il controllo delle funzioni intuitivo e immediato, consentendo di monitorare lo stato della batteria e regolare la potenza. Il contenitore della polvere, con una capacità di 1,3 litri, si svuota facilmente con un solo tocco, evitando il contatto diretto con lo sporco.

Questo aspirapolvere presta particolare attenzione anche alla qualità dell’aria grazie a un sistema di filtrazione a sei stadi, in grado di trattenere il 99,99% delle particelle fini. Inoltre, la spazzola illuminata da LED consente di individuare lo sporco anche negli angoli più difficili da raggiungere.

Con dimensioni compatte e un peso di soli 2,4 kg, questo dispositivo è estremamente maneggevole, rendendo le sessioni di pulizia meno faticose. La garanzia di due anni e l’assistenza clienti attiva 24 ore su 24 sono ulteriori garanzie di qualità e affidabilità.

Se stai cercando un aspirapolvere senza fili che coniughi prestazioni elevate, autonomia e semplicità d’uso, il modello proposto da Coovy è una scelta da considerare. Con il suo mix di tecnologia avanzata e design funzionale, è pronto a rivoluzionare la tua routine di pulizia domestica: approfitta dell’offerta a tempo per averlo a soli 178,99 euro.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.