Più di un semplice fitness tracker: Xiaomi Smart Band 9 Pro, monitora il battito cardiaco, la qualità del sonno e gli allenamenti, ora con il 15% di sconto per un periodo limitato

Xiaomi Smart Band 9 Pro è la nuova evoluzione della celebre smart band del colosso cinese, pensata per chi cerca un fitness tracker avanzato, con GPS integrato, display AMOLED e funzioni di monitoraggio complete. Con un design elegante e migliorato, un display più ampio e una batteria a lunga durata, è l’ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e le attività sportive con precisione e stile.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: il fitness tracker più avanzato con GPS e display AMOLED

Uno degli aggiornamenti più interessanti della Xiaomi Smart Band 9 Pro è il display AMOLED ad alta risoluzione, più grande rispetto ai modelli precedenti, che garantisce colori brillanti e una visibilità eccellente anche all’aperto. Inoltre, il GPS integrato permette di tracciare con precisione i percorsi, le camminate o le passeggiate in bicicletta, senza la necessità di portare con sé lo smartphone. Questa funzione è particolarmente utile per gli sportivi che vogliono analizzare le proprie prestazioni senza dipendere dal telefono.

La Xiaomi Smart Band 9 Pro offre una gamma completa di funzionalità; fra queste citiamo il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, con avvisi in caso di valori anomali, il sensore per il controllo dell’ossigenazione nel sangue, utile per chi pratica sport intensi o vuole tenere sotto controllo il benessere generale, ma non solo. Si può analizzare la qualità del sonno, con rilevamento delle fasi leggere, profonde e REM, per migliorare la qualità del riposo e si può tenere traccia dello stress, per un miglior controllo del benessere quotidiano.

Inoltre, supporta oltre 150 modalità sportive, con il rilevamento automatico di alcuni esercizi e le analisi dettagliate per migliorare le prestazioni.

Nonostante le numerose funzionalità avanzate, mantiene un'ottima autonomia, con una durata della batteria fino a 14 giorni con un utilizzo normale. In più, considera che è certificata fino a 5 ATM. Xiaomi Smart Band 9 Pro è un fitness tracker veramente completa, che grazie al display AMOLED di ultima generazione, il GPS integrato e le funzionalità di salute pensate per gli sportivi, offre un'esperienza d'uso eccellente a un prezzo competitivo.