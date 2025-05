Picnic perfetto? Questo zaino-frigo è l'accessorio che tutti ti invidieranno: compralo adesso su Amazon

Lo zaino termico di TOURIT da 28L è la scelta perfetta per mantenere fresco il cibo durante un campeggio o un’avventura. Questo modello, disponibile a un prezzo promozionale di 36,09€, rappresenta un'opzione affidabile per chi ama trascorrere tempo all'aria aperta, senza rinunciare alla comodità.

Lo zaino termico che non ti aspetti

Realizzato con un tessuto Oxford 600D impermeabile e dotato di materiali isolanti di alta qualità, lo zaino garantisce una conservazione termica fino a 16 ore, un dettaglio essenziale per chi affronta lunghe giornate fuori casa. Il peso di soli 580 grammi lo rende estremamente pratico da trasportare, senza sacrificare la capacità: può contenere fino a 30 lattine da 330 ml.

Un altro punto di forza di questo zaino è l'organizzazione. Sono presenti diverse tasche esterne: due laterali in rete, ideali per bottiglie o piccoli oggetti, due frontali con cerniera per accessori e una tasca supplementare sul coperchio. Inoltre, il design include un apribottiglie integrato nel cinturino, un dettaglio che dimostra attenzione ai piccoli ma importanti bisogni degli utenti.

La versatilità è un elemento distintivo di questo prodotto. Oltre alla funzione di borsa frigo, il design moderno e la colorazione grigia permettono di utilizzarlo come zaino quotidiano o come contenitore porta pranzo per l'ufficio. In questo modo, lo zaino TOURIT si adatta facilmente a diversi contesti, dal campeggio alle esigenze lavorative.

Attualmente, lo zaino è proposto con uno sconto del 18% rispetto al prezzo originale di 43,99 €, rendendolo un'opzione dal rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante. Questa offerta lo posiziona come un investimento valido per chi cerca un prodotto funzionale e duraturo, adatto a tutte le stagioni. Si può acquistare a 36,04€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.