Picnic perfetto? Con questa borsa termica in OFFERTA sei pronto a tutto!

La borsa termica Lifewit rappresenta una soluzione versatile per chi cerca un accessorio affidabile e capiente per i propri momenti all’aperto. Con un prezzo, scontato del 29%, di soli 25,64 euro, offre una combinazione di praticità e prestazioni termiche difficilmente eguagliabile: mantiene infatti il contenuto fresco fino a 12 ore.

Perfetta per picnic, escursioni e campeggio

Uno dei principali punti di forza è la sua capacità di 21 litri, sufficiente per contenere fino a 30 lattine o una selezione di alimenti e bevande. Le dimensioni di 28 x 21 x 37 cm sono ideali per picnic in famiglia, campeggio o escursioni con amici, garantendo sempre lo spazio necessario senza risultare ingombrante. Il design compatto si accompagna a un peso contenuto di soli 430 grammi, che rende il trasporto particolarmente agevole.

La tecnologia di isolamento è ciò che distingue questa borsa termica dalla concorrenza. Grazie all’utilizzo di PEVA addensato e uno strato di gomma piuma da 7 mm, la borsa è in grado di mantenere la temperatura interna per ore. Per risultati ottimali, si consiglia l’aggiunta di ghiaccini, assicurando così bevande fresche e alimenti conservati alla temperatura ideale anche nelle giornate più calde.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla struttura impermeabile. L’interno in PEVA pressato a caldo è progettato per evitare fuoriuscite di liquidi, mentre l’esterno in tessuto oxford 300D garantisce resistenza e durabilità. Anche le cerniere sono impermeabili, un dettaglio che contribuisce a mantenere il contenuto protetto in ogni situazione.

Dal punto di vista dell’organizzazione, la borsa offre diverse soluzioni intelligenti. Sono presenti due tasche laterali in rete, una tasca superiore e una frontale, perfette per riporre piccoli accessori o utensili. Questi dettagli non solo migliorano la funzionalità, ma rendono anche più semplice l’accesso agli oggetti.

Per il trasporto, la borsa termica Lifewit propone opzioni flessibili: una maniglia superiore per un uso rapido e spallacci imbottiti e traspiranti per un comfort maggiore durante spostamenti più lunghi. Questi elementi fanno sì che il prodotto sia adatto sia per usi occasionali che per avventure più impegnative.

In conclusione, la borsa termica Lifewit è un investimento intelligente per chi cerca un prodotto che unisca capienza, isolamento termico e praticità. Con il suo prezzo competitivo e le caratteristiche tecniche di alto livello, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza all'aperto.

