Piccola ma furba: idropulitrice leggera e maneggevole che spazza via fango e muschio (-22%)

Scopri tutte le caratteristiche delella HydroBoost 1600 Car&Garden di Cecotec, un'idropulitrice progettata per semplificare la pulizia di ogni superficie, da quelle domestiche agli spazi esterni. Questo dispositivo, disponibile a un prezzo promozionale di 84,90 euro, offre una combinazione unica di potenza, versatilità e praticità.

Idropulitrice HydroBoost di Cecotec: imperdibile

La HydroBoost 1600 si distingue per il suo motore da 1600W, in grado di generare una pressione massima di 135 bar. Questa potenza permette di rimuovere efficacemente lo sporco più ostinato, rendendola ideale per superfici come auto, pavimenti esterni e mobili da giardino. La portata d'acqua di 426 litri all'ora assicura risultati rapidi e uniformi, riducendo i tempi di lavoro.

Un elemento chiave che garantisce la durabilità del dispositivo è la pompa HardPump in alluminio. Rispetto alle alternative in materiali compositi, questa soluzione offre una maggiore resistenza all'usura, rappresentando un investimento a lungo termine, particolarmente adatto a chi utilizza frequentemente l'idropulitrice.

Il sistema di connessione iClick permette un assemblaggio semplice e veloce delle componenti, mentre il raggio d'azione di 14 metri garantisce una libertà di movimento ottimale. Infine, il dispositivo è dotato di una funzione di avvio e arresto automatico, progettata per proteggere il motore e ottimizzare il consumo d'acqua.

La dotazione di accessori è pensata per coprire ogni esigenza di pulizia. Tra gli elementi inclusi troviamo un tubo ad alta pressione da 8 metri, una pistola standard, una lancia in plastica, un contenitore per detergente, un filtro anti-impurità e diverse spazzole specializzate. Particolarmente interessante è l'accessorio per pavimenti, che consente di pulire rapidamente superfici ampie. Approfitta di questa offerta limitata per la HydroBoost 1600 Car&Garden e rendi la tua routine di pulizia più efficiente.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.