Piatti sempre gustosi e sani con la friggitrice ad aria Tristar: prezzo low-cost, prestazioni al top

Tristar FR-9325 è una friggitrice potente e compatta, perfetta per preparare patatine croccanti, fritture leggere e gustosi piatti fatti in casa. Con una capacità di 3 litri e una potenza di 2000 W, garantisce riscaldamento rapido e cottura uniforme, mentre la tecnologia Cool Zone aiuta a ridurre gli odori e a mantenere l’olio pulito più a lungo. Il termostato regolabile, la struttura in acciaio inox e le parti rimovibili lavabili la rendono pratica e facile da usare.

Oggi la trovi su Amazon a soli 29,99€, con il 14% di sconto; si tratta di un’offerta imperdibile per chi desidera una friggitrice efficiente e conveniente.

Tristar FR-9325: friggitrice da 3 litri in acciaio inox con tecnologia Cool Zone, sconto folle per poche ore

Grazie alla vasca da 3 litri, questa friggitrice permette di cuocere porzioni generose, ideale per famiglie e cene con amici, senza dover friggere in più riprese. Con 2000 W di potenza, l’olio raggiunge la temperatura ottimale in pochi minuti, garantendo fritture dorate e croccanti in tempi ridotti. La funzione Cool Zone evita che i residui di cibo brucino sul fondo, mantenendo l’olio più pulito più a lungo e riducendo gli odori sgradevoli tipici della frittura.

Il termostato regolabile consente di impostare la temperatura ideale per ogni tipo di frittura, dalla carne al pesce, fino alle verdure croccanti. Il design in acciaio inossidabile garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre le parti rimovibili possono essere lavate facilmente per una manutenzione senza sforzo.

La Tristar FR-9325 è una friggitrice compatta, potente e facile da usare, perfetta per chi ama le fritture fatte in casa senza complicazioni. Con tecnologia Cool Zone, capacità da 3 litri e termostato regolabile, offre risultati croccanti e gustosi con meno spreco di olio e meno odori. Corri a prenderla; è in promozione per poche ore al prezzo sensazionale di soli 29,99€, spese di spedizione comprese.