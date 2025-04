Piatti e bicchieri sempre puliti con la lavastoviglie Midea: sconto lampo del 18%

Cerchi una lavastoviglie tecnologicamente avanzata, versatile e a libera installazione? Allora non puoi perderti la Midea MFD45S200X.1-IT, un prodotto eccellente capace di coniugare design moderno e funzionalità all'avanguardia. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 279,99€, offre un risparmio significativo del ben 18% rispetto al listino originario di 339,90€. Una scelta che si rivela interessante per chi desidera un prodotto performante senza rinunciare all'eleganza estetica.

Ricca di programmi e con opzioni di risparmio idrico

Realizzata con un raffinato rivestimento in acciaio inox, questa lavastoviglie si adatta facilmente a qualsiasi ambiente cucina, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Le sue dimensioni compatte (60 x 44,8 x 84,5 cm) la rendono ideale anche per spazi più contenuti, senza sacrificare la capacità di carico, che arriva fino a 10 coperti.

La lavastoviglie Midea è equipaggiata con 8 programmi di lavaggio, studiati per rispondere a ogni esigenza domestica. Tra questi, spicca il ciclo Hygiene, progettato per eliminare batteri e residui ostinati grazie a un flusso d'acqua a 70°C. Questa funzione è particolarmente utile per chi cerca una pulizia profonda e sicura per piatti e utensili.

Un’altra caratteristica è la funzione Auto Door Open, che apre automaticamente lo sportello al termine del ciclo per migliorare l’asciugatura delle stoviglie. Questo sistema può essere disattivato secondo le preferenze personali. Inoltre, il filtro antibatterico ABT garantisce un ambiente igienizzato all'interno della vasca, prevenendo la proliferazione di microrganismi.

Funzionalità avanzate per la massima praticità

La praticità è un altro punto di forza di questa lavastoviglie. La funzione Delay Start consente di programmare l’avvio del lavaggio fino a 24 ore in anticipo, una soluzione perfetta per ottimizzare i consumi energetici sfruttando le tariffe notturne. Per chi ha bambini in casa, il sistema Child Lock rappresenta una sicurezza aggiuntiva che impedisce l’apertura accidentale durante il funzionamento.

Con un consumo d’acqua di soli 9 litri per ciclo, la lavastoviglie Midea si posiziona tra i modelli più efficienti in termini di risparmio idrico ed energetico. La funzione di mezzo carico è un ulteriore vantaggio per chi desidera lavare poche stoviglie senza sprechi.

L’interfaccia è stata progettata per semplificare l’esperienza d’uso: il display LED permette di selezionare facilmente i programmi e di monitorare lo stato del ciclo di lavaggio. Nonostante il peso di 36,5 kg, l’installazione è semplice e il design moderno si integra armoniosamente in ogni cucina.

Scopri di più sulla lavastoviglie Midea e approfitta dell’offerta attuale: la puoi infatti trovare a soli 279,99€, scontata del 18% grazie a un’offerta a tempo Amazon. Così ti assicurerai un prodotto che combina efficienza, sostenibilità e un’estetica curata.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.