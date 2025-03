Piatti buonissimi senza troppe calorie? Nessun cibo particolare ma la Friggitrice ad Aria COSORI

Se ami cucinare e sei sempre attenta che i piatti risultino gustosi ma con poche calorie non perdere questa straordinaria promozione durante la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Metti subito nel tuo carrello la friggitrice ad aria COSORI da 6 litri a soli 119,99 euro, invece che 169,99 euro.

Dunque sul prezzo di listino, anche se potresti non visualizzarlo da mobile, che uno sconto del 29% che ti permette di risparmiare un bel po' di soldi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 24 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

Friggitrice ad Aria COSORI: elegante e compatta

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono la friggitrice ad aria COSORI uno dei più interessanti acquisti nella categoria che puoi fare oggi. Tra questi troviamo certamente il suo design elegante, moderno e super compatto. Gode di un pratico display digitale posto sulla parte superiore che ti permetterà di impostare le varie funzioni.

Possiede un cestello bello grande da 6 litri per cucinare per diverse persone e che potrai staccare per lavarlo più facilmente. L'aria circola all'interno in modo omogeneo ed è anche silenziosa. Gode di 9 funzioni di cottura preimpostate e potrai scegliere tra una temperatura che va da 30°C fino a 230°C. Inoltre incluso troverai un libro di ricette e scaricando l'app dedicata potrai scaricarne tantissime altre per dare sfogo al tuo estro culinario.

Insomma una di quelle occasioni d'oro da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò vai su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria COSORI da 6 litri a soli 119,99 euro, invece che 169,99 euro. Completa l'ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.