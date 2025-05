Philips Serie 5000: il termoventilatore smart è in sconto del 52%, compralo adesso

Un’opportunità unica per scaldare casa con intelligenza: il termoventilatore di Philips Serie 5000 è attualmente disponibile a un prezzo ridotto di 53,27€, con uno sconto del 52% rispetto al prezzo originale. Un investimento che coniuga efficienza, tecnologia avanzata e risparmio energetico.

Termoventilatore Philips: perfetto per tutte le stagioni

Questo termoventilatore si distingue per la sua tecnologia ceramica PTC, che consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata in soli due secondi. Con una potenza regolabile fino a 2000W, è progettato per ambienti fino a 20 metri quadrati, rendendolo una soluzione versatile per il riscaldamento domestico. La sua intelligenza artificiale integrata rappresenta un punto di forza significativo: analizzando costantemente le condizioni ambientali e l’uso, il dispositivo è in grado di ottimizzare i consumi, riducendoli fino al 50% rispetto ai modelli tradizionali.

Un altro aspetto innovativo è la connettività smart, che permette di controllare il dispositivo tramite l’applicazione Air+. Grazie a questa funzionalità, è possibile impostare timer, regolare la temperatura tra 1°C e 37°C e accendere o spegnere il termoventilatore a distanza. Questo livello di personalizzazione lo rende ideale per chi cerca un dispositivo che si adatti alle esigenze quotidiane.

La sicurezza è una priorità per il Philips Serie 5000. Sono presenti ben cinque sistemi di protezione, tra cui il sistema anti-ribaltamento, la protezione contro il surriscaldamento e i cortocircuiti, materiali ignifughi e un meccanismo di spegnimento automatico. Queste caratteristiche garantiscono un utilizzo senza preoccupazioni, anche in presenza di bambini o animali domestici.

Il design compatto e il peso contenuto (solo 2,4 kg) lo rendono facile da spostare tra le stanze, offrendo flessibilità nell’uso. Inoltre, la doppia modalità di funzionamento – riscaldamento per l’inverno e ventilazione per l’estate – ne aumenta la versatilità, rendendolo un dispositivo utile tutto l’anno.

Per chi cerca una soluzione che combini tecnologia, efficienza energetica e praticità, il Philips Termoventilatore Serie 5000 rappresenta una scelta eccellente. Costa 53,27€ su Amazon, IVA inclusa.

