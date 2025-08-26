Philips non risparmia nessuna piega: ferro da stiro con caldaia al 42% di sconto

Cerchi un nuovo ferro da stiro? Philips propone il suo ferro PerfectCare con caldaia, ricco di funzionalità avanzate, a un prezzo promozionale: acquistalo a 109,99 euro, scontato del 42%.

Efficienza e tecnologia per la stiratura quotidiana

Il ferro Philiès nasce con l’obiettivo di semplificare la gestione della biancheria, puntando su tecnologie che riducono i tempi e abbattono il rischio di errori. Uno degli aspetti che più colpiscono è la presenza della tecnologia OptimalTEMP, che consente di stirare qualsiasi tessuto senza la necessità di regolare manualmente la temperatura. Il passaggio dai capi più spessi a quelli delicati avviene in modo fluido, senza attese e senza il timore di danneggiare i tessuti.

Dal punto di vista tecnico, il ferro offre una pressione di 6,5 bar e una potenza di 2400W, valori che garantiscono una produzione di vapore continua pari a 120 g/min, con la possibilità di ottenere un colpo di vapore extra fino a 400 g per affrontare le pieghe più ostinate. La piastra scorre facilmente su qualsiasi tessuto, rendendo più agevole anche la gestione di grandi quantità di biancheria.

Un altro elemento che caratterizza il modello è la sua struttura compatta, resa possibile dalla tecnologia ProVelocity. Rispetto ai ferri a caldaia tradizionali, questo dispositivo occupa meno spazio, facilitando sia l’utilizzo sia la sistemazione dopo l’uso. Il peso complessivo di 3,9 kg contribuisce a mantenere una buona maneggevolezza anche durante sessioni di stiratura prolungate.

Il serbatoio dell’acqua, con una capacità di 1,5 litri, permette di stirare a lungo senza interruzioni per il rabbocco. Questo dettaglio risulta particolarmente utile per chi è solito affrontare carichi di biancheria elevati o preferisce completare la stiratura in un’unica sessione.

Tra le funzioni che possono fare la differenza nella routine domestica, va segnalata la possibilità di stiratura verticale, pensata per rinfrescare rapidamente capi appesi, giacche o tende, senza la necessità di utilizzare l’asse da stiro. In dotazione si trova anche un recipiente per la pulizia anticalcare, accessorio che contribuisce a mantenere l’efficienza del dispositivo nel tempo e ne facilita la manutenzione ordinaria.

Per chi è alla ricerca di un ferro da stiro a caldaia che unisca prestazioni solide, compattezza e tecnologie di sicurezza, il modello proposto da Philips resta un riferimento nella categoria. Acquistalo ora con uno sconto del 42%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.